Премьер Молдовы: Европейский выбор страны становится необратимым 2 12.04.2018, 15:07

Павел Филип

Фото: REUTERS/ Viktor Dimitrov

В Молдове наблюдается беспрецедентный уровень поддержки европейского пути.

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп считает, что действия его правительства привели к необратимости европейского выбора страны.

Об этом он заявил на Киевском безопасностном форуме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Филипп, который занимает пост премьера с начала 2016 года, считает своим успехом рост поддержки европейского пути в обществе.

"У нас сейчас беспрецедентный уровень поддержки европейского пути. И именно это было моей целью", - пояснил он.

Премьер считает, что окончательный ответ относительно необратимости европейского выбора Молдовы должны дать парламентские выборы, назначенные на осень 2018 года.

"Я когда стал премьером, то ставил себе цель сделать так, чтобы европейский выбор Молдовы стал необратимым. Мне кажется, что удалось. Так ли это – покажут выборы осенью", - пояснил он.

Павел Филип в то же время признал, что Россия пытается помешать этому. "Гибридные угрозы и пропаганда (со стороны РФ, - ред.) разделяют общество Молдовы", - добавил он.

Напомним, президент Молдовы Игорь Додон считает, что вступление страны в Евросоюз приведет к ее расколу и исчезновению.