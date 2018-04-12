Министр энергетики Литвы: Мы подали Минску четкий сигнал 2 12.04.2018, 15:31

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Литва демонтирует линии электропередач с Беларусью.

Литва в 2020 году собирается демонтировать мощнейшую в Европе линию электропередачи (ЛЭП) в Беларуси. По словам министр энергетики, это четкий сигнал Минску, что решение о недопуске электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС).

"Думаю, что да, это вполне четкий сигнал Беларуси, что те планы, которые нами утверждены, они последовательно проводятся в жизнь", - сказал BNS Жигимантас Вайчюнас, пишет Delfi.

Министр подчеркивает, что это будет лишь техническое действие, поэтому Литва продолжает работу на уровне Евросоюза (ЕС) с тем, чтобы в дальнейшем были созданы одинаковые условия конкуренции для производителей стран - членов ЕС и третьих стран и чтобы электроэнергия с БелАЭС или других подобных небезопасных электростанций не могла попасть на рынок ЕС.

"Мы последовательно проводим в жизнь эти меры, по которым у нас есть соглашение на национальном уровне и по которым мы работаем на региональном уровне, что электроэнергии с таких небезопасных атомных станций не может быть на рынке ЕС.

Здесь несколько шагов - техническое действие, мы продолжаем работу на уровне ЕС по поводу равных условий конкуренции, для производителей из стран, не входящих в ЕС, и производителей из стран - членов ЕС должны быть одинаковые стандарты, чтобы у таких проектов не было правовых возможностей попасть на рынок ЕС. Пока этого у нас нет, пока идет это правотворчество, без сомнения, нам следует предпринимать такие промежуточные шаги", - сказал министр энергетики.

В свете подготовки к синхронизации электросетей Балтийских стран с сетями континентальной Европы электропередающая компания Litgrid начинает реализацию проекта стоимостью почти 30 млн евро - предстоит реконструировать две подстанции в северо-восточной части Литвы и демонтировать ЛЭП 750 киловольт в Беларусь. Это один из важнейших проектов в плане подготовки к синхронизации.

У Литвы 5 ЛЭП с Беларусью, а основная и самая мощная из них - ЛЭП 750 киловольт - является частью так называемого "кольца АЭС". По словам Ж. Вайчюнаса, таких ЛЭП в Европе больше нет.

Как сказал министр, после демонтажа этой ЛЭП в 2020 году оставшиеся 4 ЛЭП (две мощностью по 330 киловольт и две по 110 киловольт) будут действовать до тех пор, пока Литвы будет находиться в общей синхронной зоне с Россией и Беларусью.

После синхронизации сетей с Европой не останется ни технического, но коммерческого потока электроэнергии.

На вопрос, а как Латвия, через территорию которой белорусская электроэнергия в будущем смогла бы попадать в Литву - она все еще не поддерживает позицию Литвы относительно блокирования этой электроэнергии, Ж. Вайчюнас ответил: "Скажу так - дьявол кроется в деталях. Так вот именно эти детали мы сейчас и обсуждаем".

Литва еще в начале 2016 года обратилась к Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии с предложением договориться о недопуске на рынок ЕС электроэнергии с БелАЭС, однако эту инициативу пока поддержала только Польша.

Кабмин Литвы в сентябре прошлого года одобрил план блокирования импорта электроэнергии с БелАЭС, чтобы осложнить ее строительство. Литва намерена ограничивать пропускные мощности для электроэнергии с Беларусью и ввести плату за передачу этой электроэнергии. Также предлагается запретить Круонисской гидроаккумулирующей электростанции предоставлять услуги Беларуси.

Среди средств плана также имеется намерение договориться до второго квартала этого года с Латвией и Эстонией о применении к электроэнергии из третьих стран платы за ее передачу, если это поддержит Еврокомиссия. Кроме того, до первого квартала 2019 года предполагается договориться с прилегающими государствами об ограничении импорта электроэнергии с БелАЭС.