Беларусь продолжит регулировать цены на сахар 1 12.04.2018, 15:50

Килограмм сахара не может стоить меньше 1 рубля 50 копеек.

В Беларуси Министерство антимонопольного регулирования и торговли может регулировать цены на некоторые товары только до 90 дней в году, пишет kp.by. Так в этом году произошло и с сахаром. С 17 января МАРТ приняло решение установить минимальные цены на белый кристаллический сахар - и до 16 апреля 2018 года килограмм сахара не мог стоить меньше 1 рубля 50 копеек. Некоторые магазины пытались схитрить и устраивали на сахар различные акции, вроде «купи 5 килограммов сахара и получи 6-й килограмм в подарок», но антимонопольное ведомство уточнило: никакие акции, бонусы и т. д. с сахаром недопустимы.

Напомним, с чего вообще вдруг возникла потребность устанавливать нижнюю планку цены на сахар. Дело в том, что в Беларусь неожиданно хлынуло большое количество российского сахара по цене значительно ниже, чем продавали его белорусские заводы. В итоге наши предприятия несли большие убытки. И МАРТ отрегулировало цены, установив нижний предел. Причем с учетом регулирования белорусский сахар подешевел - к примеру, до того, как начали контролировать цены, кило сахара-песка белорусского производство стоило порядка 1 рубля 69 копеек, а теперь и российский, и белорусский сахар продается по полтора рубля за килограмм.

И вот почти прошло 90 дней, вроде и цены должны перестать контролировать. Однако 10 апреля на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии было согласовано продление срока госрегулирования цен на белый сахар в Беларуси.

- В связи с обращением Беларуси коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на белый сахар в стране на 90 дней - до 15 июля этого года, - сказано в решении Евразийской комиссии. - Продление срока госрегулирования цен на сахар направлено на стабилизацию ситуации по реализации этого продукта производителями из Беларуси, а также устранение негативного влияния диспаритета цен на белый сахар на внутреннем рынке страны из-за его перепроизводства в ЕАЭС и мире.