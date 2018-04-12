Зоозащитники добились запрета корриды под Минском 12.04.2018, 15:59

Активисты собрали почти 13 тысяч подписей.

The Village Беларусь писал в марте, что туристическая компания «ПИС ТУР», специализирующаяся на турах в Испанию, выступит организатором «бескровной корриды» в Ратомке 9–11 июня. Для этого из Мадрида должны были привезти быков. Организаторы обещали, что животным удары наноситься не будут, а зрелище обеспечат тореро.

Вскоре после появления новости зоозащитники из «Центра этичного отношения к природе» написали жалобу в в Миноблисполком, Министерство культуры и Минсельхозпрод, а также запустили петицию «Не допустим проведения корриды в Беларуси!», которая собрала 12 919 подписей.

Сегодня в социальных сетях центра появилась новость, что Минский областной исполнительный комитет не согласовал проведение корриды в Беларуси.