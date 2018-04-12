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Названы 10 самых ожидаемых фильмов весны и лета

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  • 12.04.2018, 16:15

В рейтинг попали три фильма киновселенной Marvel.

На основе прогнозов кинокритиков портал USA Today (перевод - nv.ua) составил топ-10 самых ожидаемых фильмов, которые выйдут в прокат весной и летом 2018 года.

В рейтинг попали три фильма киновселенной Marvel: «Мстители: Война бесконечности» (премьера в апреле), «Дэдпул 2» (май) и «Человек-муравей и Оса» (июль).

Также в списке самых ожидаемых картин весны-лета 2018 года – шестая часть экшн-серии с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Фолаут» (июль), криминальный фильм с Рианной, Кейт Бланшетт и Сандрой Буллок «Восемь подруг Оушена» (июнь), космическая опера «Соло. Звездные войны: История» (май), анимационный фильм «Суперсемейка 2» (июнь).

В топ также вошли две киноленты студии Universal – продолжение мюзикла по песням ABBA «Mamma Mia! 2» (июль) и фантастический боевик о динозаврах «Мир юрского периода 2» (июнь).

Почетное место в списке потенциально увлекательных и кассовых фильмов этого лета – хоррор Ари Астера «Реинкарнация» (июнь).


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