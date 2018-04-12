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Во время отпуска уволили декана Института журналистики БГУ

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  • 12.04.2018, 16:23
  • 1,389
Сергей Дубовик
Фото: journ.bsu.by

Дубовик занимал должность декана с 2005 года.

Как стало известно nn.by, от своей должности освобожден декан Института журналистики Белорусского Государственного Университета Сергей Дубовик.

Произошло это на днях, во время, когда Дубовик был в отпуске.

Эту информацию журналистам подтвердили работники института.

Дубовик занимал должность декана с 2005 года, а ранее успел побыть и главным редактором «Республики», и пресс-секретарем премьер-министра.

Сейчас обязанности Дубовика выполняет его заместитель, Ольга Руденко. Кого назначат на место декана, пока неизвестно.

Однозначно можно сказать, что кадровые изменения вызваны политикой нового ректора БГУ Андрея Короля.

В частности, планировалось не только назначить новое руководство, но и лишить институт его статуса, вернувшись к формату факультета. Но от этих планов пока отказались.


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