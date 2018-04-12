Макрон: Есть доказательства того, что режим Асада применил хлор 12.04.2018, 16:31

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Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Франция не может дать свободу действий режиму, который думает, что ему все дозволено.

Президент Франции Эмманюэль Макрон в четверг, 12 апреля, в интервью телеканалу TF1 рассказал, что у Франции есть доказательства того, что войска Асада применили химическое оружие в городе Дума, сообщает RFI.

«Как минимум, хлор был использован режимом Башара Асада», — заявил Макрон. Французский лидер рассказал, что с начала активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа, чтобы принять совместное решение об ответных действиях.

Макрон рассказал, что все действия Франции в Сирии должны быть направлены на стабилизацию ситуации в регионе: «Франция не допустит эскалации». Однако Макрон подчеркнул, что Франция не может дать свободу действий «режиму, который думает, что ему все дозволено, включая нарушение международного права».

По словам Макрона, решение о военной операции будет принятно, после того как вся информация будет проанализирована, а дейтсвия Запада должны быть направлены на то, чтобы лишить Асада возможности использовать химическое оружие.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп, который накануне призывал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии, заявил, что не называл сроков, когда этот удар будет нанесен. «Может быть, очень скоро или совсем не скоро!» — написал Трамп в твиттере.

Канцлер Германии Ангела Меркель также в четверг заявила журналистам, Сирия очевидно уничтожила не все запасы химического оружия. Однако Меркель сказала, что Германия не будет принимать участие в военной операции против режима Асада.

О возможной химатаке в сирийском городе Дума стало известно в субботу, 7 апреля. Добровольческая спасательская организация «Белые каски» сообщила, что силы режима сбросили на город бомбу с боевым отравляющим веществом. От удушья погибли более 40 человек. Медицинские организации в регионе также рассказывали о сотнях пострадавших.

В ночь на четверг, 12 апреля, минобороны России сообщило, что Дума перешла под контроль сил Асада, и повстанцы покидают город. В интервью AFP представитель политического бюро группировки Джейш аль-Ислам, которая контролировала город с 2013 года, рассказал, что повстанцы были вынуждены покинуть город из-за применения химоружия.