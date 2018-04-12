Соцсети: Во время сборов заболели сотни «партизан» 1 12.04.2018, 16:43

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В военном ведомстве говорят, что резервисты действительно болеют.

В социальных сетях появилась информация о многочисленных случаях заболеваний среди "партизан" во время последних военных сборов, передает «Еврорадио». Число тех, кого с простудой отправили "из леса" в больницу, якобы достигает нескольких сотен человек.

По информации осведомленных источников журналистов, во время непредвиденных весенних сборов действительно заболело довольно много людей. Но в Минобороны не советуют верить указанным цифрам.

"Это абсолютно не соответствует действительности — такая информация по поводу якобы двухсот человек. Уровень заболеваний не был большим, чем в другие периоды прохождения службы. Хотя заболевания, безусловно, могут быть. Но здесь цифры, которые абсолютно не соответствуют действительности, это я могу вам точно сказать", — заявил руководитель пресс-службы Минобороны Владимир Макаров.

По словам представителя Минобороны, всем, кто попал в больницу, будет оплачен больничный в соответствии с законодательством.

Около двух тысяч резервистов в связи с назначенной проверкой Вооруженных сил Беларуси призвали на сборы 15 марта. Первоначально утверждалось, что завершатся они 9 апреля. Но за несколько дней до их завершения Минобороны объявило, что они продлены до 13 апреля.