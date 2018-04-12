Фотофакт: Что происходит у обменников в Минск 12.04.2018, 16:59

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После выходных курс доллара стал заметно укрепляться.

Вчера американская валюта подскочила до 2,0698 рубля, а сегодня — снизилась до 2,047. А вот российский рубль сегодня начал восстанавливать свои позиции. Tut.by обошел несколько минских обменников и посмотрел, есть ли ажиотаж на валюту.

Возле обменников на нижнем этаже железнодорожного вокзала в Минске никого нет. Люди останавливаются, изучают курсы на табло, но внутрь не заходят. На втором этаже еще несколько обменников, там та же картина — очередей нет, только одна девушка в кассе, купила 200 долларов.

— Покупаю не потому, что курс прыгает, — пояснила она. — Просто 15 числа каждого месяца я плачу за аренду квартиры, хозяйка просит отдавать деньги в долларах.

К обменнику подошли две женщины в возрасте, долго изучали табло, но все же решили валюту не брать.

— Ай, потом купишь! Ничего с курсом не случится, — уверенно сказала одна женщина второй, и они ушли.

В торговом центре на Уманской у обменников люди есть, но очередью это тоже не назовешь — стоит 3−4 человека.

— Вы валюту покупаете потому, что повышения курса боитесь? — интересуются у выходящей из кассы девушки.

— Нет, дело не в этом. Я каждый месяц с зарплаты покупаю 100 долларов и откладываю, — ответила она. — Думаю, что курс сильно не поднимется, он и так высокий. Да и не покупаю я столько долларов, чтобы бояться, что он подскочит.

Журналисты обошли с десяток обменников — ажиотажа нигде нет. Зато возле банкоматов людей много. Может, с карточек доллары снимают? Но оказалось, что в этих снять валюту невозможно.