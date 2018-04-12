Власти готовят закон, который ударит по «перекупам» 12.04.2018, 17:14

Новый законопроект, касающийся торговли б/у машинами, обеляет сделки через автохаусы.

В распоряжении редакции onliner.by появился проект указа, который касается торговли б/у автомобилями. Официально он называется «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств» и содержит очень интересную норму. Если упростить формулировки официально-делового стиля, она звучит так: отныне все сделки между физлицами и юрлицами либо ИП должны будут проводиться по безналу. В конечном итоге это может завершить перепродажи машин «по копии паспорта», обман со стороны автохаусов.

Для начала журналисты приводят текст указа. Документ только выходит из стен МАРТ. Подчеркнем, он еще не принят, впереди его ожидает обсуждение в совмине. Решение околокриминальных схем в сфере авторынка обсуждалось последние 1,5 года, придумали такой способ:

А теперь разберемся, что это значит. Очевидно, что сделки с переменными «физлицо — юрлицо (ИП)» и «автокомиссионки юрлица (ИП) — клиенты» переводят в безналичный расчет. Такие переводы денег легче отследить, они создают сложности в манипуляциях и обманах. Напомним, у официальных дилеров — только безнал, покупатель платит в кассу банка на расчетный счет. Главное, чтобы закон не усложнил жизнь добросовестным клиентам путем наложения банковских комиссий.

Начнем со второй нормы, регулирующей деятельность автокомиссионок. «Сейчас действует норма, по которой клиент (физлицо) может рассчитываться наличными (через кассу) за автомобили стоимостью до примерно 25 тысяч рублей (1000 базовых величин), — рассказал руководитель столичного автохауса «Мегаполис» Сергей. — Все, что сверх — через безнал, на расчетный счет. С юрлицами сделки осуществляются только безналичными платежами. О новом законодательстве мы, признаться, пока не слышали».

Перевод расчетов в автокомиссионках и автохаусах приведет к более прозрачной схеме сделок, возможности отследить денежный поток. Это минимизирует и появление компаний-мошенников (таких как «Фрешмоторс», «Автопапа», «Автокомпанисевен»), и участие в серых схемах автохаусов «неустановленных лиц», как пишут в отчетах правоохранители. Ведь именно перекупы скупали автомобили по бросовым ценам у автохаусов-«пирамид», чтобы нажиться на перепродаже добросовестным покупателям. При этом после ареста руководителей указанных компаний к перекупам со стороны следователей и милиционеров не было никаких вопросов.

Так журналисты возвращаются к первой норме законопроекта — переводе в безнал автосделок между физлицом и юрлицом (ИП). «Это направлено на устранение правоохранительных проблем в связи с торговлей машинами теми самыми „неустановленными лицами“, — говорит член правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода. — То есть, простым языком, на перекупщиков. Как они действуют? Просят продавца разрезать техпаспорт, снять машину с учета, дать ксерокопию паспорта, передать авто и ключи. Взамен дают деньги. Потом перекупщик находит покупателя и оформляет машину на него по копии паспорта от имени продавца и счет-справки. Счет-справку может купить любой ИП. Получается, что перекупщик вообще выпадает из цепочки продажи, при этом получает деньги и не несет ответственности.

Законопроект призван навести порядок в этих сделках. Безналичные расчеты проще отследить, они попадают в поле зрения налоговых органов, „неустановленные лица“ перестают быть таковыми. В проекте отсутствует упоминание расчетов „физлица — физлица“. Такая лазейка может привести к тому, что перекупщики уйдут в теневой рынок: откажутся регистрировать ИП или юрлицо и будут продолжать свою деятельность без изменения схемы, но нелегально. Для добросовестных граждан законопроект не должен вызвать особых проблем. Исключение — те, кто хочет скрыть от налоговой свой уровень доходов».

Напомним, указанный выше законопроект еще не рассматривался в cовмине, его нормы будут обсуждаться. В то же время в БАА продолжают поиск исправления сложившейся ситуации в торговле б/у автомобилями.