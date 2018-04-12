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Олег Приймачук: При Януковиче всем «смотрящих» ставили

  • 12.04.2018, 17:16
Виктор Янукович
Фото: Коммерсант

Люди сына Януковича были практически на каждом предприятии Украины.

За четыре года, пока президентом Украины был Виктор Янукович, за каждым госпредприятием закреплялся "смотрящий". В основном это были люди старшего сына Януковича Александра, которого прозвали Саша-стоматолог. Об этом в интервью изданию "Гордон" рассказал директор госпредприятия "Центральный проектный институт" Минобороны Украины, военный строитель, инженер полковник запаса Олег Приймачук.

"При Януковиче всем "смотрящих" ставили. Это люди Саши-стоматолога, их очень много было, на всех госпредприятиях сидели. Мне тоже пытались насадить "смотрящего". Например, при Саламатине (Дмитрий Саламатин, министр обороны Украины с 8 февраля по 24 декабря 2012 года. – прим.) вызывают меня в Минобороны и говорят: так и так, твое предприятие должно каждый месяц отчислять определенную сумму или ты пишешь заявление по собственному желанию. Я руками развел: откуда в государственном проектном институте такие деньги? Они говорят: "Где хочешь, там и бери", – рассказал Приймачук.

По его словам, как при Саламатине, так и при его преемнике на посту министра обороны Павле Лебедеве, практика назначения "смотрящих" и ежемесячных неофициальных финансовых отчислений "наверх" не прекращалась.

"То, как вел себя Лебедев, – вообще не передать. Вызвал меня на ковер: "Если в этом году ваш институт не сделает проектных работ на 43 млн грн, я вас сниму с должности". Он пошел на грубейшее нарушение в управлении госпредприятиями, прямо в контракте прописав: мол, если не сделает заказов на 43 млн грн – уволить. А у меня в то время проектных работ всего на 18 млн грн было, Министерство обороны вообще ноль заказов дало институту. Пришлось искать заказы на стороне, крутились как могли", – уточнил Приймачук.

Он также добавил, что после бегства Януковича приближенные к нему люди своего влияния в Украине не потеряли.

"Министры Саламатин и Лебедев лишились должности и многое не успели – Евромайдан победил, Янукович сбежал. Пошатнулась ли система "смотрящих" за четыре года после победы Майдана? Это как соль в стакане воды. Соли нет, а вода соленая… Гражданские пиджаки, которые при Януковиче в Минобороны и Генштабе советниками числились, до сих пор в разных структурах и министерствах бегают. От них пострадали больше танковые заводы и весь военно-промышленный комплекс. Пока такие люди остаются во власти, нам и России не надо, сами себя изнутри сжираем", – подытожил Приймачук.


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