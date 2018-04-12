Ученые выяснили, каких слонов использовал Ганнибал для перехода через Альпы 1 12.04.2018, 17:26

Изображение: Heinrich Leutemann

Животные принадлежали к редкому подвиду, который сейчас исчез.

Долгое время оставалось загадкой, каким образом армия Ганнибала могла пересечь Альпы со слонами. До сих пор считалось, что в походе участвовали азиатские слоны, однако это крупные животные, которым требуется около 100 килограммов еды в день, а значит, эти запасы армия должна была брать с собой, так как в горах слонам питаться нечем, пишет журнал «Дилетант».

Также принято считать, что азиатские слоны больше поддаются дрессировке, чем африканские.

Но изображения на карфагенских монетах показывают, что в армии были африканские слоны из северной части континента редкого подвида, который сейчас исчез. Животные были меньшего размера, бесстрашными и могли преодолевать большие расстояния без еды, так как они привыкли это делать в горах Африки и в Гималаях. Согласно историческим хроникам, в армии Ганнибала было 37 слонов.