На глубине 420 метров под Солигорском произошло ДТП: пострадал шахтер 12.04.2018, 17:35

Архивное фото kali.by

Работы на руднике третьего рудоуправления «Беларуськалия» ведутся круглосуточно в четыре смены.

Вечером 11 апреля на 3-м руднике ОАО «Беларуськалий» автомашина врезалась в стену выработки, сообщает kurjer.info. Пострадал дежурный по ремонту оборудования подземного горно-монтажного участка.

Авария произошла примерно в 20.30. Автомашина МГЛ-363м ехала по главному восточному транспортному штреку № 2 в районе 26а восточного столба.

В момент аварии 54-летний мужчина находился в салоне машины. Он получил травму ноги. Насколько серьезную — не уточняется.

Он доставлен в Солигорскую центральную районную больницу. Причины происшествия и лица, ответственные за аварию, устанавливаются.

Работы на руднике третьего рудоуправления ведутся круглосуточно в четыре смены: три смены занимаются добычей калийной соли, одна — ремонтными работами.