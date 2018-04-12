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Виталий Булыга займет пост спортивного директора минского «Динамо»

  • 12.04.2018, 17:39
Виталий Булыга
Фото: fcbelshina.by

Андрей Лаврик покидает свой пост.

Белорусский специалист Андрей Лаврик покинет пост спортивного директора минского «Динамо». Его пост может занять Виталий Булыга, пишет «Трибуна».

Лаврик занял пост спортивного директора в январе 2017 года. Ранее специалист возглавлял «Березу-2010» (2015-16), «Партизан» (2014), являлся тренером «Торпедо-БелАЗ» (2011-13).

Булыга в январе нынешнего года был назначен начальником минского «Динамо».

Последним клубом Булыги была «Белшина». Последний матч футболист провел летом 2016 года. Позже Булыга оставался без клуба.

Ранее сообщалось о том, что бывший форвард открыл вместе с Денисом Ковбой детскую футбольную школу.


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