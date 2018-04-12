Навальный объявил о массовой акции перед инаугурацией Путина 12.04.2018, 17:59

Алексей Навальный

Российский оппозиционер призывает россиян показать, что Путин – не царь.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил о проведении массовых акций 5 мая — перед инаугурацией Владимира Путина в должность президента России. Политик призывает людей выйти на улицы против, как он выразился, цензуры, коррупции, бедности и неравенства, сообщает "Радио Свобода".

Навальный планирует заблаговременно подать заявки на проведение митингов. В случае отказа властей, оппозиционер призывает все равно выйти на массовые акции, ссылаясь на статью Конституции, которая гарантирует право граждан проводить мирные демонстрации и шествия.

Выборы президента России прошли 18 марта. На них победил действующий глава государства Владимир Путин. Он занял этот пост уже в четвертый раз. Навальный в выборах не участвовал. Его не допустили из-за судимости по делу "Кировлеса", которую Европейский суд по правам человека ранее признал незаконной. Оппозиционер призывал к бойкоту выборов.

Накануне инаугурации Путина в 2012 году в Москве на Болотной площади состоялась протестная акция, в ходе которой были задержаны сотни демонстрантов. Следственный комитет начал уголовное преследование участников шествия в рамках «болотного дела». Более 30 человек были осуждены по статьям о массовых беспорядках и применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов.