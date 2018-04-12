10 самых дорогих в ремонте и обслуживании автомобилей 12.04.2018, 18:06

Список самых дорогих в обслуживании и ремонте автомобилей в каждом сегменте рынка.

Исследователи RepairPal опубликовали список самых дорогих в обслуживании и ремонте автомобилей в каждом сегменте рынка, передает motor.ru.

1. Компактные автомобили: Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI – это компактный «заряженный» хэтчбек. Его можно даже отнести к спортивным автомобилям. В любом случае, стоимость его технического обслуживания и ремонта составляет в среднем 760 долларов в год.

2. Седаны: Mercedes-Benz C300

Mercedes-Benz C300 не только стоит дороже одноклассников от BMW и Audi, но и более затратный в обслуживании – 1 094 долларов в год.

3. Большие автомобили: Mercedes-Benz S63 AMG

Средняя стоимость ремонта и обслуживания Mercedes-Benz S63 AMG в течение одного года, может составить в среднем 1 843 доллара.

4. Спорткары: Porsche 718 Cayman

Самый дорогой среди спорткаров по ремонту и обслуживанию — Porsche Cayman. На его ремонт и обслуживание понадобится в среднем 2 370 долларов в год.

5. Компактные и среднеразмерные SUV: Porsche Cayenne

Porsche Cayenne является самым дорогим автомобилем в ремонте и обслуживании среди всех компактных и среднеразмерных кроссоверов. В течение одного года на его ремонт и обслуживание потребуется примерно 1 200 долларов.

6. Полноразмерные SUV: Mercedes-Benz GLS63 AMG

Стоимость ремонта и обслуживание полноразмерного кроссовера Mercedes-Benz GLS63 AMG за один год прогнозируется в 2 009 долларов.

7. Минивэны: Kia Sedona

Kia Sedona – самый дорогой в ремонте и обслуживании минивэн. В течение одного года за его ремонт и обслуживание в среднем придется заплатить 455 долларов. Правда, это только немного дороже, чем стоимость ремонта и обслуживание лидера сегмента минивэнов Honda Odyssey (403 долларов в год).

8. Среднеразмерные и компактные пикапы: GMC Canyon

Средняя стоимость ремонта и обслуживания GMC Canyon в течение одного года может составить 572 доллара. Это практически столько же, сколько у большинства других среднеразмерных пикапов, кроме компактного Toyota Tacoma, у которого эта цифра составляет 398 долларов.

9. Полноразмерные пикапы: Ram 1500

Стоимость ремонта и обслуживания Ram 1500 в течение одного года может составить в среднем 863 доллара.

10. Полноразмерные усиленные пикапы: Ram 3500

Стоимость ремонта и обслуживания пикапа Ram 3500 в течение одного года может составить в среднем 1 244 доллара. Это совсем не маленькая сумма. Зато пикап этого вполне стоит. К тому же, у него не только отличная проходимость и грузоподъемность, но и хорошие динамические характеристики.