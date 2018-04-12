Занятия музыкой в школах Минска будут платными? 12.04.2018, 18:16

За занятия музыкой или танцами в школах с эстетическим уклоном придется заплатить около 150 рублей.

В школах с эстетическим уклоном (точнее, это обычные школы, где в расписании вместе с основными предметами есть творческие факультативы) дети учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать, танцевать. Хоть это не обязательные предметы, часто именно за подобной подготовкой детей отправляют в эти школы. Ведь тут можно учиться бесплатно и не надо после уроков куда-то ехать (если сравнить с художественной школой или музыкальной), передает kp.by.

Теперь в таких школах и гимназиях заговорили, что с 1 сентября следующего учебного года эстетический цикл могут сократить примерно на треть.

- В нашей школе предлагают сократить эстетическое направление на 30%. Говорят, одно индивидуальное занятие, а именно так и учат игре на музыкальных инструментах, будет стоит 17 рублей, - переживает педагог одной из школ с эстетическим уклоном. - Получается, чтобы ребенок занимался музыкой или танцами, например, два раза в неделю, родителям придется заплатить около 150 рублей. Если это произойдет, то родители просто откажутся оплачивать музыкальное образование детей.

Как именно это будут делать: убирать определенные направления полностью или сокращать количество на каждом и коснется ли это всех школ - неизвестно.

В Министерстве образования и комитете по образованию Мингорисполкома пока что нет ответов на эти вопросы, да и о том, чтобы документ на эту тему рассылался, там не знают. В управлениях образования районов тоже никакой конкретики - о каких-либо документах там или не знают, или отказываются комментировать такую тему.

- Судя по тем документам, которые есть сегодня, ни в одном не предусмотрено никаких изменений по эстетике, - уточняют в комитете по образованию.

Точно можно будет говорить, изменится ли что-то с творческими занятиями, когда появится учебный план на новый учебный год. Сейчас, по словам представителей Минобразования, он находится на согласовании у министра Игоря Карпенко. Кстати, вопросы о том, чтобы закрыть или как минимум сократить эстетическое направление, возникают уже далеко не первый год и на пользу это образованию не идет.