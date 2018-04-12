Названы продукты, которые снижают аппетит 4 12.04.2018, 19:01

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Эти продукты помогут отбить охоту съесть что-то жирное.

Бутерброд со сливочным маслом повысит аппетит, а вот кофе отобьет охоту съесть что-то жирное. Далее подробнее, какие продукты в рационе подавляют аппетит.

Существует голод, который появляется, если вы 2-4 часа не принимали пищу (речь о полноценном приеме), а есть «проделки аппетита», которые могут появиться даже когда вы только встали из-за стола, но все равно хочется «сладенького», «солененького», «кисленького» или «чего-то хочется, но не знаю чего».

Также важно отличать голод от чувства жажды. Дело в том, что за эти потребности организма отвечает один участок в мозгу. Отсюда вывод: хотите есть – выпейте воды, пишет healthystyle.info.

Миндаль

Горсть миндаля поможет насытить организм на долгое время, поэтому орех хорошо употреблять в качестве перекуса. К тому же, в продукте содержатся антиоксиданты, витамин Е и магний. В совокупности витамины и минералы поднимают настроение и борются с преждевременным старением.

Кофе

Если вы умеренно употребляете кофе (до 3 чашек в день), напиток повышает метаболизм и подавляет аппетит. Но есть условие: кофе нельзя пить на голодный желудок, лучше всего – спустя час после основного приема пищи. Также не добавляйте сахар и сливки – ингредиенты увеличат калорийность напитка.

Имбирь

Имбирь можно круглый год найти на полках супермаркетов и базаров. Продукт работает как стимулятор, который активизирует организм и улучшает пищеварение, тем самым подавляя аппетит. Корень можно добавлять в блюда, а также в течение дня выпивать имбирную воду (200 мл воды и 5 г натертого имбиря).

Авокадо

В 100 г авокадо содержится 160 ккал, но это не мешает продукту быть полезным в борьбе с лишним весом. Дело в том, что содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот избавляет от чувства голода на долгое время. Проверь е на себе: утром приготовьте яичницу и очистите авокадо, сбрызнув лимоном. Такой завтрак даст заряд энергии на весь день.

Тофу богат растительным белком, а также содержит генистеин – вещество, которое подавляет аппетит. Тофу можно добавлять в овощные салаты и суп.

Лосось

В лососе содержится высокое количество омега-3 жирных кислот, которые увеличивают гормон лептин. Который в свою очередь подавляет голод. Таким же эффектом обладает и тунец, и сельдь.