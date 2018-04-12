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Улюкаев: Мой приговор построен по принципу «одна бабка сказала»

  • 12.04.2018, 18:23
Алексей Улюкаев
Фото: РИА «Новости»

Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок бывшего министра экономического развития РФ.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выступил с последним словом в Мосгорсуде, где рассматривалась апелляция на его приговор по делу о взятке, передает «Медуза».

«Приговор построен на единственном, косвенном <…> свидетельстве, сфабрикованном по известному принципу: ОБС, „одна бабка сказала“. В данном случае трансформация: ОМС, „один мужик сказал“. Один мужик сказал, что слышал, как другой мужик ему сказал, как третий мужик требовал у него деньги», — сказал Улюкаев.

Мосгорсуд оставил в силе тюремный срок Алексея Улюкаева, приговоренного к восьми годам колонии строгого режима по делу о взятке.

Судьи постановили исключить из приговора запрет занимать государственные должности. В остальном приговор оставлен без изменений.

В декабре 2017 года бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был осужден по обвинению в получении взятки от Игоря Сечина, главы «Роснефти».

Улюкаев утверждает, что стал жертвой провокации со стороны Сечина и генерала ФСБ Олега Феоктистова, бывшего главы службы безопасности компании. Их показания легли в основу приговора.

Игорь Сечин проигнорировал четыре повестки в суд во время рассмотрения дела в первой инстанции, но 12 апреля пришел на апелляцию, где дал показания в закрытом режиме. Позже он объяснил, что для него участие в процессе было «делом чести».


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