закрыть
12 апреля 2018, четверг, 20:20
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Лондон созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля

2
  • 12.04.2018, 18:41
  • 1,774

Великобритания настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией отчета ОЗХО.

Лондон настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией выдержек из отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в четверг, 12 апреля, заявили в постпредстве Великобритании при всемирной организации, передает DW.

"Мы ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе", - написала в Twitter пресс-служба миссии.

Выводы ОЗХО

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

Британский премьер Тереза Мэй в марте заявила, что при нападении было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". Эта группа нервно-паралитических ингибиторов разрабатывалась в 1970-80 годы в советских лабораториях.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина