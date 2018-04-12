Лондон созывает Совбез ООН из-за дела Скрипаля 2 12.04.2018, 18:41

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Великобритания настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией отчета ОЗХО.

Лондон настаивает на заседании Совбеза ООН в связи с публикацией выдержек из отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в четверг, 12 апреля, заявили в постпредстве Великобритании при всемирной организации, передает DW.

"Мы ожидаем, что оно пройдет на следующей неделе", - написала в Twitter пресс-служба миссии.

The UK has called for #UNSC meeting on the OPCW report on the Salisbury incident. We expect this to be held next week. https://t.co/81znOFW9Bl — UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) 12 апреля 2018 г.

Выводы ОЗХО

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в четверг, 12 апреля, обнародовали результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Как отмечается в отчете, образцы крови Скрипалей, проанализированные ОЗХО, "подтверждают выводы Соединенного Королевства относительно характера токсичного химиката, использовавшегося в Солсбери и нанесшего вред здоровью трех человек".

Британский премьер Тереза Мэй в марте заявила, что при нападении было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". Эта группа нервно-паралитических ингибиторов разрабатывалась в 1970-80 годы в советских лабораториях.