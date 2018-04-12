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В Беларуси начали сметать автомобили из автосалонов

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  • 12.04.2018, 18:49
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Опасаясь очередной девальвации, белорусы уже поспешили скупать валюту и ценные товары, в список которых входят и автомобили.

Доллар за три дня подорожал почти на 11 белорусских копеек. А в России американская валюта выросла на 6 российских рублей, евро — почти на 8 рублей. По данным Белорусской автомобильной ассоциации, в последние пару дней наблюдается ажиотажный спрос на новые машины, пишет auto.mail.ru.

Многие белорусы считают, что вскоре за падением белорусской валюты последует отскок, и сбрасывают сбережения — покупают товары, которые стали дешевле при пересчёте на доллары. Это сейчас и происходит на рынке дилеров. Они не успели поменять цены, а значит, некоторые модели подешевели.

Портал Onliner, ссылаясь на Сергея Вариводу, члена правления БАА, считает, что наиболее выгодно сейчас покупать автомобили российской сборки (так называемые российские иномарки), — на них пока цены не выросли, а значит, в долларовом эквиваленте они подешевели. В ближайшее время есть возможность купить, как говорят, «по старым ценам».

Потенциальным покупателям стоит провести мониторинг предложений и воспользоваться сложившейся возможностью, которая возникла из-за ослабления российского рубля. Очевидно, что курс валюты РФ быстро не восстановится.

Скорее всего, автомобили будут дорожать: одни модели быстрее, другие медленнее. Это вопрос максимум недели. Добавим, что на прошлой неделе за один доллар давали 57,7 рубля, затем курс подскочил до 63, а сейчас находится на отметке «61,3».


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