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«Адмирал Кузнецов» сочли убогим

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  • 12.04.2018, 19:09
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Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук посчитал единственный российский авианосец убожеством.

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук капитан первого ранга Константин Сивков посчитал единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» привязанным к берегу убожеством. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер», передает lenta.ru.

«Противолодочные крейсеры проекта 1123 никакого отношения к авианосцам не имеют. Корабли проектов 1143.1–1143.4 с точки зрения авианосного флота весьма убоги. Даже «Адмирал Кузнецов» (проекта 1143.5 — прим.) не имеет катапульты, а без нее мы не можем использовать самолеты РЛД (радиолокационного дозора — прим.). Это означает, что возможности его и так мизерной авиагруппы при решении главной задачи — обеспечении боевой устойчивости сил флота в море — снижаются в разы. Корабль опять привязан к берегу», — полагает Сивков.

По мнению эксперта, первым полноценным советским авианосцем следует считать трофейный немецкий Graf Zeppelin, спущенный на воду в 1938 году, залегший на грунт в 1945-м, тогда же поднятый и перешедший к Советскому Союзу, который разбомбил корабль в 1947-м. Сивков отмечает, что уничтожение трофейного авианосца «скорее всего следует считать серьезным просчетом тогдашнего руководства ВМФ, отбросившего нашу страну почти на полвека назад».

В марте 2018 года «Адмирал Кузнецов» возглавил составленный The National Interest рейтинг худших авианосцев в мировой истории, когда-либо спущенных на воду. С такой оценкой не согласились военные и эксперты.

Из семи авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет», созданных в СССР, к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в Vikramaditya — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название Liaoning. У России остался только «Адмирал Кузнецов».


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