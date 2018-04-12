Андрей Арямнов: У меня есть шанс вновь стать рекордсменом 1 12.04.2018, 19:22

Андрей Арямнов

Олимпийский чемпион подтвердил, что в мае вернется в состав сборной Беларуси по тяжелой атлетике.

Олимпийский чемпион Андрей Арямнов подтвердил, что в мае вернется в состав сборной Беларуси по тяжелой атлетике и приступит к тренировкам. Спортсмен будет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в ноябре в Ашхабаде, передает «Прессбол».

«Надеюсь, что уже в мае приступлю к тренировкам в составе национальной сборной. Ощущения очень необычные. Во-первых, я сейчас, выходит, один из самых опытных в составе. Это накладывает ответственность перед нынешними 18-19-летними ребятами. У меня ведь есть редчайшие знания, я готов делиться ими с каждым спортсменом, кто будет в этом заинтересован. Постараюсь сделать все, чтобы связь между поколениями в белорусском спорте не оборвалась. Но, замечу, своего последнего слова я пока тоже не сказал. Более того, у меня есть шанс вновь стать рекордсменом. Подниму ли те килограммы, которые поднимал прежде, пока сложно сказать, но зато переписать мировой рекорд сейчас будет гораздо проще. А меня это очень мотивирует. Я очень скучал по тяжелой атлетике, я хочу побеждать и просто выходить на помост. Намерен завершить карьеру не раньше 2020 года», — сказал Арямнов.