Эрдоган назвал Асада «убийцей» в разговоре с Путиным 1 12.04.2018, 19:32

2,456

Президент Турции возложил ответственность за химатаку в сирийской Думе на режим Асада.

Несмотря на обострение международного кризиса вокруг Сирии, Турция по-прежнему заинтересована в сотрудничестве как с США, так и с Россией и Ираном. После телефонного разговора с Дональдом Трампом, состоявшимся 11 апреля, в четверг, 12 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил ситуацию в Сирии с Владимиром Путиным При этом, по словам Эрдогана, Анкара делает ставку на отношения с Западом, а связи с Россией, Ираном и Китаем являются не альтернативой, а дополнением к ним, передает DW.

По словам Эрдогана, в беседах с Трампом и Путиным речь была о том, как "мы вместе можем остановить эту химическую бойню". Эрдоган возложил ответственность за химатаку в сирийском городе Дума на режим президента Асада и в разговоре с Путиным назвал его "убийцей".

По мнению турецкого лидера, "некоторые страны превратили Сирию в место, где они устраивают реслинг". Из-за этого "спектакля" мир подвергается "наибольшей угрозе за последние годы".

"Те, кто поддерживает режим убийцы Асада, совершают ошибку. Это также ошибочно, как покрывать режим, атакующий собственный народ обычным и химическим оружием ", - сказал Эрдоган в адрес России и Ирана. Не менее ошибочной турецкий президент считает попытку "разделить Сирию на части, используя для этого террористические организации". По его словам, Турция продолжит военные действия на севере Сирии против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), которых поддерживают американцы.