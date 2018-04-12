В Минске пустят бесплатный транспорт от «Пушкинской» и ГУМа до «Замка» 12.04.2018, 19:42

Автобусы будут ходить через каждые 40 минут в будние дни, с 11.00 до 20.20, и в выходные — с 10.20 до 20.20.

С 13 апреля по Минску пустят бесплатный транспорт до ТЦ «Замок» от станции метро «Пушкинская», от ГУМа и обратно. Tut.by узнал расписание, точную остановку и что за транспорт будет ходить до торгового центра.

В отделе маркетинга ООО «Табак-инвест» нам пояснили, что подробная информация с расписанием появится на сайте tczamok.by 13 апреля. Расписание есть также на рекламных тумбах на улице у остановок.

— До торгового центра первое время пустим микроавтобусы. Пока что мы не знаем потока и насколько наша услуга будет востребована. Если будет востребована, пустим еще транспорт. Автобус обозначат — на нем будет логотип торгового центра.

Транспорт начнет ходить с двух остановок — от станции метро «Пушкинская» и от ГУМа и обратно. Подъезжать автобусы будут прямо к остановке у «Замка» так, чтобы пассажирам не пришлось переходить дорогу.

Автобусы будут ходить через каждые 40 минут в будние дни, с 11.00 до 20.20, и в выходные — с 10.20 до 20.20.

Напомним, что пешеходный переход возле ТЦ «Замок» и остановку около выставочного центра «БелЭкспо» городские власти ликвидировали после аварии, в которой насмерть сбили ребенка. Минчане изменениями были недовольны, ведь ближайший подземный переход находится на расстоянии 400 метров. В интернете даже была создана петиция, требующая вернуть пешеходный переход возле ТЦ «Замок» и остановку «Площадь Государственного флага».