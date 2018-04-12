Капитализация криптовалютного рынка выросла на $30 млрд за полтора часа 12.04.2018, 19:55

Стоимость биткоина подскочила на $1 200, теперь монета торгуется на уровне $7 700.

Несколько часов назад цена биткоина на крупной бирже Bitfinex поднялась до отметки в $8 000. Стоимость монеты резко выросла на 17%, передает РБК.

По мнению специалистов, которых мы опросили ранее, цена монеты поднялась из-за того, что пользователи стали гораздо меньше продавать криптовалюту. При этом объем торгов увеличился. Это положительно повлияло на стоимость цифровых денег.

Вместе с биткоином выросли и альткоины, значительная часть известных криптовалют подорожала более чем на 10%. Из 15 крупнейших по капитализации цифровых денег меньше всего в цене выросли Bitcoin Cash (8%), Litecoin (5%), Tron (8%) и NEM (3%).

Днем 12 апреля общая капитализация рынка превысила отметку в $300 миллиардов. За полтора часа она выросла на $30 миллиардов. Затем она снизилась до $296 млрд, после чего монеты вновь подорожали — сейчас стоимость рынка составляет $299 миллиардов.