Немцы готовы отдавать дизельные авто в Украину по низким ценам 12.04.2018, 20:10

Жители ФРГ стали массово избавляться от автомобилей, работающих на тяжелом топливе.

После того как суд Лейпцига разрешил органам самоуправления Германии вводить запрет на движение дизельных авто, жители ФРГ стали массово избавляться от автомобилей, работающих на тяжелом топливе. В результате этого цены на дизеля резко пошли вниз, передает autonews.ua.

В связи с этим немцы стали сбывать дизели в Восточную Европу.

Так, в 2017 году экспорт этих авто вырос со 197 до 233 тыс. ед. в сравнении с 2016-м, из которых только в Украину было ввезено 16 тыс. (в два раза больше, чем годом ранее). Также б/у дизели активно направляют в Румынию, Польшу, Чехию, Болгарию и другие восточноевропейские страны.

Но ситуация будет иметь свое продолжение: под запрет в ФРГ могут попасть не только дизеля стандарта ЕВРО-4 и ниже, но и ЕВРО-5. Это при том, что из 15 млн таких авто по всей стране современной эконорме ЕВРО-6 отвечают только 4 млн авто.