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Пять белорусов, которые могут дебютировать на хоккейном ЧМ в Дании

  • Филипп Матюшонок, «Прессбол»
  • 12.04.2018, 20:27

Четверо из них играют за океаном.

ИВАН КУЛЬБАКОВ

Вратарь. "Куад-Сити Мэллардс" (ECHL), "Кливленд Монстерз" (АХЛ).

Наш единственный заокеанский вратарь вызван в сборную не впервые. Иван был третьим голкипером "националки" на печально известной олимпийской квалификации в Минске, но на лед он тогда так и не вышел. Нынче его шансы поехать на чемпионат мира можно причислить к разряду "железных". А вот за место основного голкипера Кульбакову еще предстоит побороться. Хотя первый весомый аргумент в свою пользу гомельчанин уже огласил: в дебютном для себя в форме взрослой сборной матче "Евровызова" с финнами Кульбаков отразил 48 из 50 бросков и стал чуть ли не ключевым Х-фактором неожиданной белорусской виктории. А во втором спарринге с Суоми ворота белорусов защищал пожалуй основной конкурент Ивана за место в рамке Михаил Карнаухов — динамовец пропустил на две шайбы больше. Впрочем, основная борьба еще впереди, и к ней наверняка подключится Виталий Трус. Кипер "Немана", кстати, тоже в числе возможных дебютантов. На прошлом чемпионате мира в составе сборной он был, но шанс понюхать пороху ему не представился.

В пользу Кульбакова говорит не только яркий матч с финнами. 21-летний вратарь известен тем, что способен собираться на важные матчи и на кураже выдавать крайне надежную игру. Вспомните хотя бы матч с финской "молодежкой" на чемпионате мира в элите, или рекордный для "Куад Сити" поединок в ECHL, где Иван отразил целых 57 бросков. В минусы же можно записать невнятный отрезок во взрослой лиге — АХЛ. Дебютный матч Кульбакову удался, а вот затем началась не совсем удачная полоса. В итоге "Кливленд" подписал еще одного голкипера, а Иван отправился назад в ECHL. Но минус этот может стать плюсом — чем не мотивация удивить весь мир и доказать боссам "Монстерз", что белорус заслуживает как минимум еще одного шанса?

МАКСИМ СУШКО

Нападающий. "Оуэн-Саунд Аттак" (OHL).

Капитан белорусской "молодежки" проводит очень насыщенный событиями год. Начался он с драфта НХЛ-2017, где Максим стал единственным выбранным белорусом. Потом был неудачный для нашей команды молодежный чемпионат мира, где Сушко тем не менее был включен в тройку лучших игроков команды. Добротный регулярный сезон в составе "Оуэн-Саунд" — 60 (31+29) очков в 60 матчах, а это четвертое место в команде. И, как апогей, подписание контракта новичка с "Филадельфией". В этом ряду определенно хорошо бы смотрелся еще один пункт: дебют на взрослом чемпионате мира. Но есть один нюанс — "Оуэн-Саунд" все еще сражается в плей-офф. В серии второго раунда с "Су-Сен-Мари" счет пока равный — 2:2. И Максим Сушко — важный штык "Аттак": в семи матчах на его счету 5 (2+3) очков при показателе полезности "+3". Но думается, что место для 19-летнего форварда в сборной придержат. Тем более, что Дэйв Льюис характеризует Максима только с положительной стороны и ждет его в команде: "Мне очень импонирует этот парень. У него явные задатки лидера, хорошая оснащенность, он здорово читает игру. Даже когда устает, сражается до конца. Это очень хорошее качество". Что же, ждем Сушко в сборной и мы.

АНДРЕЙ БЕЛЕВИЧ

Нападающий. "Динамо-Молодечно" (Экстралига).

Андрей был в числе тех, кто полтора года назад тащил молодежную сборную в элиту. Даже не просто одним из: Белевич был признан лучшим нападающим и лучшим игроком чемпионата мира в первом дивизионе. Однако затем случился спад. Даже не спад, форвард перешел в "Юность", где "свалился" в самую настоящую яму. Одна передача в 11 матчах "регулярки", два паса в 12 поединках плей-офф — вот и весь улов Белевича во второй половине сезона-2016/17. Для сравнения, в первой половине того же сезона в составе базовой команды "молодежки" на счету Андрея 22 (8+14) очка в 24 играх. Как итог, нещадная критика со стороны Михаила Захарова, и уход из "Юности". Потом была недолгая побывка в "Шахтере" и переход в "Динамо-Молодечно". Где под руководством Андрея Кравченко у Белевича вновь стало что-то получаться. В минувшей "регулярке" нападающий набрал 16 (6+10) очков в 40 матчах, а в плей-офф даже разделил с Артемом Кислым верхнюю строку в списке снайперов — 7 шайб. И это притом, что "Динамо-Молодечно" вылетело из розыгрыша на раунд раньше, а Белевич провел на пять матчей меньше, чем Кислый. В общем, Андрей впечатлил Льюиса, и тот вызвал 20-летнего нападающего в сборную. Где Андрей уже успел заработать ассистентский балл в победном матче с финнами. Дэйв постфактум отметил, что ему понравилось, как выглядела молодежь, в том числе и Белевич. Однако борьба за место в составе только началась.

ВЛАДИСЛАВ ЕРЕМЕНКО

Защитник. "Калгари Хитмэн" (WHL).

Клуб Еременко, в отличие от команды Сушко, в плей-офф не попал. А потому хоккеист был призван под знамена национальной команды. Кстати, впервые. И странно, что приезд в сборную одного из лучших игроков "молодежки" на МЧМ-2018 никак не афишировался. Многие узнали об этом приезде случайно, когда листали новости о составе звеньев на тренировках. Впрочем, Еременко как минимум вызов в кэмп заслужил. В "Калгари" он попал в пятерку лучших бомбардиров, пусть и не с самым лучшим коэффициентом полезности "-10". К тому же, Владислав фигурирует в списке проспектов на предстоящий драфт НХЛ — сейчас 18-летний защитник 79-й среди игроков, выступающих в Северной Америке. В общем, работа в составе взрослой сборной одному из самых перспективных белорусских хоккеистов пойдет только на пользу. А вот с дебютом на чемпионате мира сложнее. Он, конечно, возможен. Но пока Льюис молодого игрока в состав ставить не спешит. В матчах с финнами Еременко на лед не выходил. Но есть вероятность, что в одном из предстоящих спаррингов Владислав в ростер попадет. А там и представится шанс доказать, что он как минимум не хуже более опытных коллег. И кто знает... Ведь сборной нацеленный на ворота защитник на чемпионате мира явно не повредит.

СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ

Защитник. "Онтарио Рейн" (АХЛ).

О белорусе, который имеет контракт с клубом НХЛ нынче вспоминают реже. Льюис и вовсе о Фальковском не говорит. На вопрос, кто может доехать в сборную с Северной Америки, был получен ответ: "Готовец и Сушко". Степана рулевой сборной не упомянул. Возможно, причина в том, что Фальковскому пока не слишком легко дается переход из ECHL в АХЛ. Лучший защитник-снайпер ECHL в этом сезоне АХЛ набрал лишь 7 (3+4) очков в 42 матчах "регулярки" при показателе полезности "0". Наверное, большего в первом полноценном сезоне в сильной профессиональной лиге ожидать от Степана и не стоило. Его задача — спокойно работать и прогрессировать от сезона к сезону, благо трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" это позволяет. К тому же, и опыт игры в плей-офф Фальковский в этом году получит: его команда участие в постсезоне себе обеспечила. Зная, что Дэйв Льюис предпочитает габаритных защитников, несколько странно, что в этом году он не обращает внимание на Фальковского. Впрочем, может и обращает, но считает рискованным держать место в составе для "необстрелянного" в матчах за сборную защитника. Тем более, неизвестно, как далеко пройдет "Онтарио" по турнирной сетке. Что же, в этом наверняка есть резон. Если выбирать между опытным Готовцом и молодым Фальковским, для Льюиса в его ситуации решение очевидно. А на все остальные вопросы ответит сам чемпионат мира.

Филипп Матюшонок, «Прессбол»


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