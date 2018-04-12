Под Барановичами обрушились стены дворца Радзивиллов 12.04.2018, 20:38

2,730

Дворец, который сейчас имеет статус историко-культурной ценности, был сооружен в XVII веке.

В деревне Полонечка под Барановичами обвалились две стены правого флигеля дворца Радзивиллов. Об этом «Радыё Свабода» сообщила местная жительница Тереза Меновская. Никто не пострадал.

Часть северной стены правого флигеля обвалилась днем 10 апреля, соседняя стенка — на следующий день. Место происшествия осмотрели местные власти.

Местная краевед, историк Екатерина Козлова сказала а, что одной из причин обвала может быть трещина в стене.

«Этот уголок был подпертый деревянными тончайшими балками. Они и так держались может каких 18 лет», — сказала Екатерина Козлова.

Историк добавляет, что стены флигеля могли рухнуть и из-за повреждения фундамента.

«В этой части огромные подвалы были, и у самого флигеля разрыта огромная яма. Там раскопали подземный переход. Наверное, размыло эту яму с фундамента флигеля, вот оно все и рухнуло», — сказала Козлова.

2 апреля здание бывшего дворца Радзивиллов в Полонечке под Барановичами четвертый раз выставили на аукцион. Начальная цена дворца — 19 210 рублей 72 копейки.

Заместитель директора фонда «Брестоблимущество» Надежда Стрельцова сказала, что хоть стены флигеля обвалились, начальную цену на дворец уменьшать не будут.

«Аукцион со снижением цены на 80% проводится не впервые. Уменьшать стоимость больше нельзя. По законодательству можно назначать аукцион с начальной ценой одна базовая величина, но ниже 80% уменьшать стоимость нельзя», — сказала Надежда Стрельцова.

По ее словам, если 29 мая аукцион не закончится продажей, Брестский облисполком и Барановичский райисполком будут рассматривать другие варианты реализации здания: продать за эквивалент базовой величины или бесплатно передать под инвестиционный проект.

По условиям аукциона, покупатель должен провести реставрацию лота.

«Насколько я знаю, часть здания, которая рухнула, не имеет историко-культурной ценности», — сказала Надежда Стрельцова.

Впервые дворец был выставлен на аукцион в 2013 году. В 2014 году его продали ОАО «Спецактивстрой-инвест», но фирма не смогла заплатить за него и найти инвестора для реставрации, поэтому власти конфисковали усадьбу в покупателя. Аукционы в 2016 и 2017 годах не закончились продажей.

В 2017 году цену на дворец снизили против прежней на 80%, что составило 19210 рублей 72 копейки, но не смогли продать. В этом году цену решили не уменьшать.

Дворец, который сейчас имеет статус историко-культурной ценности, был сооружен в XVII веке как резиденция Радзивиллов. После смерти Матвея Радзивилла его сын Константин перестроил позднекласситичный дворец в стиле ампир. Потом Альберт Станислав Радзивилл пристроил зимний сад в Неоготический стиль. Дворец пострадал во Вторую мировую войну, в советское время в нем разместили школу-интернат.