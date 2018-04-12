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Независимый журналист выиграл суд у милиционера

  • 12.04.2018, 20:45
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Алесь Левчук

Журналист «Белсата» удивился такому повороту событий, объяснив решение судьи тем, «что сегодня день космонавтики».

Брестский областной суд встал на сторону журналиста «Белсата» Алеся Левчука и отменил решение суда Московского района Бреста.

В прошлом году «Белсат» сообщил, что улицу Шевченко в Бресте отремонтировали только наполовину, а в отчете написали, что всю. Наша съемочная группа отправилась туда и сняла на месте репортаж. За это сотрудник милиции Роман Трофимук составил на Алеся Левчука протокол 22.9 КоАП (нарушение закона о СМИ).

Но с первого раза милиционер не смог его правильно оформить, а на то, чтобы переделать, не было уже времени. Тогда Трофимук составил новый протокол без участия и подписи Левчука. Судья Московского района Бреста Роман Карабан присудил журналисту штраф – 25 базовых величин (Br 612,5).

Такое решение журналиста не удовлетворило, и он подал жалобу в областной суд, который 12 апреля отменил решение суда первой инстанции и вернул дело в районный суд. Такое решение приняла судья Руслана Сенько.

«Это значит одно: по этому делу меня судить уже не смогут, потому что истёк срок давности. Не знаю, чем объяснить такое решение судьи, разве только тем, что сегодня день космонавтики», – шутит Алесь Левчук.

Теперь в планах журналиста добиться наказания для сотрудника милиции, который фактически подделал документы, а это статья 380 уголовного кодекса. Левчук уже написал на действия Трофимука жалобу в Московский РОВД Бреста.


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