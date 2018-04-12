Состоялась презентация книги одного стихотворения «А хто там iдзе?» на 100 языках мира 12.04.2018, 21:12

Стихотворение «А хто там iдзе?» Янки Купалы первыми на свой язык перевели украинцы.

Произведения Янки Купалы планируют издать на корейском языке, сообщила директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович во время презентации книги одного стихотворения Купалы «А хто там iдзе?» на 100 языках мира в Минске, передает БелТА.

Директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки» Владимир Андриевич рассказал, что стихотворение «А хто там iдзе?» первыми на свой язык перевели украинцы, потом литовцы, русские, чехи, поляки.

Примечательно, что это поэтическое произведение можно прочитать и на языках малых народов.

Составителями книги одного стихотворения Купалы «А хто там iдзе?» на 100 языках мира стали доктор филологических наук, профессор, почетный председатель Международного фонда Янки Купалы Вячеслав Рагойша и директор Государственного литературного музея Янки Купалы Елена Лешкович. Открывает книгу факсимиле этого стихотворения, которое хранится в Государственном литературном музее Янки Купалы.