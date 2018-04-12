Neue Zürcher Zeitung: Российский рубль терпит поражение 1 12.04.2018, 21:25

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Фото: reuters

Кажется, твит Дональда Трампа сделает из черного понедельника черную неделю.

Россия находится под прессингом. Рубль значительно теряет в стоимости, инвесторы выводят свои деньги, а цены растут. Однако обвал рубля поможет российскому государству, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung (перевод - inopressa.ru) Кристиан Штайнер.

"Кажется, твит Дональда Трампа сделает из черного понедельника черную неделю. Последствия жестких американских санкций, введенных в пятницу, еще ощутимы на российских рынках, а американский президент дополнительно подливает масла в огонь, угрожая ракетным ударом. Рубль третий день подряд теряет высоту", - пишет журналист.

Последствия падения рубля в первую очередь ощутят на себе потребители. Согласно данным Росстата, Россия импортирует почти четверть всех продуктов питания и более трети прочих потребительских товаров. Ослабление рубля, таким образом, означает, что цены импортируемых товаров и услуг вырастут. Это в первую очередь коснется представителей среднего класса, которые являются активными потребителями и часто путешествуют, отмечается в статье.

В отличие от прошлых случаев снижения курса российской валюты (например, в 2016 году), причиной сегодняшнего неустойчивого положения рубля не является падение цен на нефть. На этот раз рубль падает на фоне роста котировок нефти, поэтому аналитики считают возможным повышение курса рубля в ближайшие недели - если геополитическая ситуация снова не обострится, передает Штайнер.

Низкому курсу рубля радуются экспортные фирмы. В России это производители сырья, прежде всего компании, занимающиеся добычей нефти и газа. Так как большинство этих концернов являются государственными, это хорошо для российского бюджета. По ожиданиям экономистов, Россия может достичь баланса с помощью цены на нефть на уровне 3,3 тыс. руб. за баррель. Благодаря падению рубля сейчас цена на нефть - 4 тыс. руб. за баррель, сообщает корреспондент.