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В Беларуси начался сезон активности клещей

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  • 12.04.2018, 21:37

По поводу нападения клещей люди стали обращаться с середины марта.

В Беларуси активизировались клещи. От их укусов пострадали 23 человека, предупреждает ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», передает tut.by.

Клещи активизируются при температуре воздуха выше +5°С, и с ее повышением их активность нарастает. По поводу нападения клещей люди стали обращаться с середины марта. На сегодняшний день за помощью обратились 23 человека. Это в 9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорят специалисты.

«Активное посещение загородных дачных участков, прилегающих к ним лесных массивов, выезд населения в загородную зону с целью заготовки березового сока, дров, выгула домашних питомцев — повышает риск встречи людей с клещами», — напоминают медики.

С целью профилактики нападения клещей и связанного с этим риска заражения «клещевыми инфекциями» специалисты рекомендуют соблюдать меры предосторожности и защиты, в случае необходимости вовремя обращаться за медицинской помощью.


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