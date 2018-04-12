Знарок недоволен, что тренерам сборной РФ не подарили BMW после Олимпиады 2 12.04.2018, 21:41

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Олег Знарок

Стали известны подробности конфликта экс-наставника хоккейной сборной РФ с руководством команды после Олимпиады-2018.

Как пишет «Прессбол» со ссылкой на «Бизнес Online», Знарок выразил недовольство отсутствием премий для тренерского штаба за победу в Пхенчхане.

В подарок хоккеисты сборной получили машины BMW X5, однако такие призы не предусматривались для тренеров. Знарку данный расклад не понравился, он требовал, чтобы и тренерский штаб получил автомобили.

12 апреля стало известно об уходе 55-летнего специалиста из сборной России. Также он может покинуть СКА.