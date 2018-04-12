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20 стран, которые были названы в честь чего-то странного

  • 12.04.2018, 22:02
  • 1,361

Впечатляющие истории, которые скрываются за реальными названиями стран во всех частях света.

Оказываясь в новой стране, мы редко задумываемся, что на самом деле скрывается за названием государства. Так, одна африканская страна может быть названа в честь пальто с капюшоном, а другая из-за реки с креветками. Какая может быть связь между Венесуэлой и Венецией и что общего у Испании с кроликами? И вы наконец узнаете, где находится родина честных людей.

AdMe.ru собрал впечатляющие истории, которые скрываются за реальными названиями стран во всех частях света.

1. Испания — «земля кроликов»

Около 300 года до н. э. карфагеняне пришли на пиренейский полуостров и первыми назвали территорию Испания (Ispania от финикийского слова Sphan — «кролик»), что в переводе означает «земля кроликов». Римляне прибыли столетие спустя и приняли карфагенское наименование, назвав земли Испанией (Hispania), которое позже преобразовалось в España.

2. Венесуэла — «маленькая Венеция»

Испанская экспедиция, прошедшая вдоль северного побережья Южной Америки в 1499 году, дала местности название «маленькая Венеция», так как домики индейцев, возвышавшиеся над водой на сваях и соединенные между собой хрупкими мостиками, напомнили европейцам знаменитый город на берегу Адриатического моря. Сначала этим именем называли только небольшое поселение, однако позже его стала носить вся страна.

3. Венгрия — «10 племен»

В европейских языках название страны Hungary происходит от латинской формы Ungari, которая, в свою очередь, заимствована из тюркского термина «Оногур» (Onogur), означающего «10 племен». «Оногур» было общим названием для племен, которые управляли восточными частями Венгрии в конце IX века н. э.

4. Буркина-Фасо — «родина честных людей»

Название у этой африканской страны особенное: в переводе с языка мооре «буркина» означает «честные люди», а «фасао» на языке дьюла — «отечество».

5. Мексика — «на пупке у Луны»

По одной из гипотез, древние название страны (Mexihco) образовано от 2 ацтекских слов «Луна» (metztli) и «пупок» (xictli). Это значение «место в центре Луны» может относиться к положению города Теночтитлана в середине озера Тескоко. Система соединенных между собой озер имела вид кролика, которого ацтеки связывали с Луной.

6. Науру — «я иду на пляж»

Название карликового государства Nauru в Тихом океане, по одной из версий, происходит от науруанского слова Anaoero, которое означает «я иду на пляж».

7. Кыргызстан — «земля сорока»

Считается, что слово «кыргыз» с тюркского языка переводится как «40» и связано с историей объединения 40 региональных кланов легендарным героем Манасом. Персидский суффикс «-стан» означает «земля».

8. Исландия — «ледяная страна»

Саги исландцев повествуют, что норвежец по имени Наддодд (Naddodd) был первым иноземцем, который достиг Исландии в IX веке. Он назвал место «снежная земля» (Snaeland), потому что там шел снег. Позже берегов острова достиг викинг Флоки Вильгердарсон, который взял с собой скот и перезимовал там. Зима была на редкость суровая, фьорды оказались забиты льдом. Из-за этого Флоки и назвал местность «ледяной страной» — Исланд (is — «лед», land — «страна»).

9. Япония — «страна происхождения солнца»

Название страны на японском языке состоит из 2 иероглифов: 日本. Первый символ (日) означает «солнце», второй (本) - «источник». Таким образом, Япония переводится как «источник солнца». Отсюда и второе ее название — Страна восходящего солнца.

10. Нидерланды — «нижние земли»

В конце Средневековья область, которая располагалась в низовьях рек Рейн, Маас, Шельда, вдоль побережья Северного моря, стали называть «нижними землями» — Нидерландами (de Nederlanden).

11. Монако — «уединенный дом»

Согласно одной из гипотез, в VI веке до н. э. лигурийские племена основали колонию Монойкос (Monoikos). Monos в переводе с греческого означает «уединение», а oikos — «дом».

12. Камерун — «река креветок»

Происхождение названия этой страны в Западной Африке связано со старым именем местной реки, которую португальцы называли Рио дос Камараз (Rio dos Camarões), что переводится как «река креветок».

13. Италия — «страна телят»

Согласно наиболее распространенной точке зрения, название происходит от термина «вателию» (Viteliu) из оскского языка и переводится как «страна телят».

14. Сингапур — «львиный город»

Название города-государства в Юго-Восточной Азии произошло от малайского «синга» (sinha) — лев и санскритского «пура» (pura) — город.

15. Кипр — «медь»

По одной из существующих версий, название происходит из этеокипрского языка и обозначает медь, залежами которой богат остров. Также известно, что остров дал свое название меди на классической латыни Cyprium — «металл Кипра», позже сократившееся до Cuprum.

16. Казахстан — «земля странников»

Слово «казах» происходит от древнетюркского слова «каз» (qaz) — «бродить», отражающего кочевую культуру казахов. Персидский суффикс «-стан» означает «земля», поэтому Казахстан можно дословно перевести как «земля странников».

17. Канада — «деревня»

Название страны происходит от слова «каната» (kanata) — «поселение», «деревня» на языке лаврентийских ирокезов, которые жили в деревне Стадакона в окрестностях современного Квебека. Сначала это слово использовалось для названия только одной деревни, потом целого региона, а вскоре оно перешло и на большинство соседних территорий в Северной Америке, управляемых Британской империей.

18. Чили — «там, где заканчивается земля»

По одной из гипотез, страна получила свое название от индейского слова, означающего «концы земли». С языка мапуче «чили» (chilli) переводится как «там, где заканчивается земля».

19. Папуа — Новая Гвинея — «курчавый человек»

Название этой страны в Тихом океане происходит от малайского словосочетания «оранг папуа» — «курчавый черноголовый человек». Такое имя острову дал португалец Жоржи ди Менезиш в 1526 году, увидев волосы местных. В том же веке остров посетил испанский мореплаватель Иньиго Ортис де Ретес и дал ему название «Новая Гвинея», так как увидел сходство местных жителей с аборигенами Гвинеи в Африке.

20. Габон — «пальто с капюшоном»

Название этого государства в Центральной Африке происходит от португальского названия местной реки Габайо (Gabão), что означает «пальто с капюшоном». Такое название произошло от специфической формы устья реки.

А в какой стране мира побывали вы и узнали загадочную историю происхождения ее названия?


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