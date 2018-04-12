Гомельчанин уходил от погони ГАИ, а потом спрятался в мусорном контейнере 12.04.2018, 22:18

фото: onliner.by

26-летний молодой человек двигался со скоростью не менее 120 км/ч.

«Экипаж ГАИ во время патрулирования по Гомелю заметил автомобиль Audi, который двигался навстречу на большой скорости. Включив проблесковые маячки, экипаж двинулся за ним. Вскоре водитель легковушки резко развернулся, игнорируя на маячки. Началось преследование, — описали начало погони в УВД региона. — На требования сотрудников об остановке водитель не реагировал, двигался со скоростью не менее 120 км/ч», передает «Онлайнер».

«В это же время другой экипаж, находившийся поблизости, подключился к преследованию, — рассказали, как развивались события, в милиции. — Вскоре водитель Audi свернул и врезался в магазин под названием „Вираж“, после чего выбежал из автомобиля и скрылся за ним. Инспектор побежал следом, но за магазином и около близлежащих домов беглеца не было. В это время один из жителей квартир дома, рядом с которым проходила погоня, вышел на кухню и услышал шум на улице. Выглянув в окно, он увидел, что от автомобиля отбегает мужчина, забегает за магазин и прячется в мусорном контейнере. Потом подъехал экипаж ГАИ. Мужчина сообщил об увиденном по телефону 102, информация тут же была передана сотрудникам ГАИ».

В одном из трех мусорных контейнеров сотрудники и обнаружили нарушителя. «Им оказался 26-летний молодой человек, который находился в состоянии алкогольного опьянения, — дополнили в УВД. — На него было составлено пять протоколов, в том числе за выезд на встречную полосу, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также отказ остановить транспортное средство по требованию. Помимо крупного штрафа, который будет исчисляться тысячами, ему грозит лишение прав на срок более 3 лет».