ФБР нашло картину Шагала, украденную почти 30 лет назад 12.04.2018, 22:42

Марк Шагал

Полотно «Отелло и Дездемона» долгие годы лежало на чердаке.

Спустя почти 30 лет после кражи картины Марка Шагала, которую тот написал в 1911-м, она снова возвращается в дом своих законных владельцев на Манхэттене.

Об этом сообщает belmir.by со ссылкой на сайт ФБР.

Полотно, носящее название «Отелло и Дездемона», было обнаружено в 2017 году, после того как в офис ФБР обратился житель штата Мэриленд.

Он пытался передать работу Шагала владельцу галереи в Вашингтоне для продажи, но у того возникли сомнения: не было документов, подтверждающих подлинность картины.

Владелец галереи предложил мужчине из Мэриленда связаться с правоохранителями, после чего произведением искусства и стало заниматься ФБР.

Согласно материалам дела, он хранил полотно на чердаке в ящике, который сам сделал из дверного косяка и фанеры.

Как выяснилось, житель Мэриленда получил работу Шагала в конце 1980-х — начале 1990-х от человека, укравшего ее в Нью-Йорке в 1988-м.

А вор был работником в здании квартала Верхнего Ист-Сайда, где Эрнест иРоза Геллеры жили среди картин и скульптур таких мастеров, как Ренуар, Пикассо, Хоппер и Шагал.

Он вынес картины, когда хозяева уехали на отдых. Во время кражи исчезло также еще несколько произведений искусства.

Вскоре после совершенного преступления вор встретился с жителем Мэриленда в Вирджинии, чтобы попробовать продать картину.

Тот нашел потенциального покупателя, но сделка расстроилась, когда он узнал, что не получит свою долю.

Картина долгие годы лежала на чердаке и появилась на свет только в 2011-м, а затем в январе 2017-го – когда житель Мэриленда тщетно пытался убедить владельца галереи выставить на продажу.

Геллеры, купившие полотно в 1920-х, оба за это время уже умерли. Его возвратят наследникам, которые далее планируют выставить ее на аукцион.

Вырученные деньги потратят на возмещение денег страховой компании, выплатившей деньги по краже многие годы тому назад.

А также направят в ряд некоммерческих организаций, поддерживавшихся Геллерами, включая поселение художников в Нью-Гэмпшире.

Срок давности преступления уже истек, поэтому никаких обвинений ни человеку, укравшему картину, ни тому, кто хранил ее на чердаке, не предъявлены.

Имя жителя Мэриленда в документах по делу не называется. А предполагаемый вор уже был признан виновным и отбыл наказание за продажу краденого имущества, включая объекты искусства.

Расследование по другим картинам, пропавшим из дома Геллеров, продолжается.