Польша намерена развивать внутреннюю добычу газа 12.04.2018, 22:52

Поляки хотят гарантировать свою энергетическую безопасность.

Правительство считает внутреннюю добычу газа стратегическим элементом энергетической безопасности. Об этом сказал в Сейме вице-министр энергии Михал Куртыка, передает «Польское радио».

По его мнению, ключевым регионом в этой сфере является Подкарпатское воеводство. Из 4 миллиардов кубометров природного газа, который в Польше добывают в течение года, 1,4 миллиарда происходит из Подкарпатья. Добыча нефти на этой территории достигает 40 тонн в год. По словам вице-министра Михала Куртики, «нет лучшего способа гарантировать энергетическую безопасность, чем газ из собственных запасов».

В последние годы польские компании усилили разведывательные работы и добычу углеводородов на юге Польши.

В частности, польская нефтегазовая компания PGNiG эксплуатирует здесь 136 залежей нефти и газа, имеет 22 концессии на поиски и добычу. В семи местах работает вместе с компанией Orlen Upstream. Благодаря использованию новых технологий, удалось задокументировать 4 млрд куб газа и открыть нетрадиционные залежи на некоторых территориях.

Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал проект газопровода «Северный поток-2» крайне опасным.