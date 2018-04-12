Фильм о Цое вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля 12.04.2018, 23:02

Фильм «Лето» снял режиссер Кирилл Серебренников.

Фильм художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова по сценарию Михаила Идова «Лето» вошел в конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщает TJ, картина, монтаж которой завершился в феврале, повествует о ранних годах творческой карьеры Виктора Цоя — записи его первой пластинки, его отношениях с другими культовыми музыкантами и становлении Ленинградского рок-клуба.

Серебренникова задержали 22 августа 2017 года — через месяц после начала съемок «Лета» — по делу о хищении 68 миллионов рублей через основанную им организацию «Седьмая студия». На следующий день режиссера отправили под домашний арест.

Последнее ходатайство о продлении домашнего ареста Серебренникова до 19 июля поступило в Басманный суд 12 апреля. В случае, если это ходатайство будет удовлетворено, режиссер не сможет присутствовать на Каннском фестивале, который пройдет с 8 по 19 мая.

В поддержку Серебренникова многократно выступали другие деятели культуры, включая Александра Сокурова, Андрея Звягинцева, Марка Захарова, Инну Чурикову, Дмитрия Харатьяна и Михаила Ширвиндта и австралийскую актрису Кейт Бланшетт.