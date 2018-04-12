закрыть
12 апреля 2018, четверг, 23:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фильм о Цое вошел в конкурсную программу Каннского кинофестиваля

  • 12.04.2018, 23:02

Фильм «Лето» снял режиссер Кирилл Серебренников.

Фильм художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова по сценарию Михаила Идова «Лето» вошел в конкурсную программу Международного Каннского кинофестиваля, сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщает TJ, картина, монтаж которой завершился в феврале, повествует о ранних годах творческой карьеры Виктора Цоя — записи его первой пластинки, его отношениях с другими культовыми музыкантами и становлении Ленинградского рок-клуба.

Серебренникова задержали 22 августа 2017 года — через месяц после начала съемок «Лета» — по делу о хищении 68 миллионов рублей через основанную им организацию «Седьмая студия». На следующий день режиссера отправили под домашний арест.

Последнее ходатайство о продлении домашнего ареста Серебренникова до 19 июля поступило в Басманный суд 12 апреля. В случае, если это ходатайство будет удовлетворено, режиссер не сможет присутствовать на Каннском фестивале, который пройдет с 8 по 19 мая.

В поддержку Серебренникова многократно выступали другие деятели культуры, включая Александра Сокурова, Андрея Звягинцева, Марка Захарова, Инну Чурикову, Дмитрия Харатьяна и Михаила Ширвиндта и австралийскую актрису Кейт Бланшетт.


популярное за неделю

Мнение

Мы имеем право менять эту власть
Мы имеем право менять эту власть Андрей Санников
Имперский проект умер
Имперский проект умер Александр Ципко
Большой брат уже топчется в прихожей
Большой брат уже топчется в прихожей Ирина Халип
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет
Лукашенко знает, что над ним смеется весь интернет Наталья Радина