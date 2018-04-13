Создатель «Новичка»: Скрипалей спас туман 3 13.04.2018, 7:34

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Фото: Getty Images

Исполнитель покушения совершил ошибку при нанесении яда на ручку двери.

Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей «Новичка» в интервью «Коммерсантъ» прокомментировал доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как пояснил Мирзаянов, недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивое соединение. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. В Англии 4 марта, когда были отравлены Скрипали, стоял туман — в воде были капельки воздуха, отметил химик.

«Это вещество в этих условиях применять только мог идиот, который ничего не знает о химических свойствах «Новичка», — заявил Мирзаянов.

По его мнению, Скрипали не погибли потому, что когда «намазали ручку двери смесью А-234 в желе» (британские СМИ писали о том, что «Новичок» в виде геля был нанесен на ручку двери дома Скрипалей в Солсбери — ред.), началась реакция гидролиза — реакция вещества с водой. И за это время концентрация вещества успела упасть, по крайней мере, в несколько раз.

«И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала… Вот мой ответ тем, кто говорит, что если бы это был «Новичок», то жертв было бы больше, а Скрипали бы погибли», — отметил химик.

Напомним, в четверг был опубликован доклад ОЗХО, согласно которому при покушении на Скрипалей было использовано нервно-паралитическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси.

При этом в документе сказано, указано, что название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам ОЗХО.

Доклад экспертов-химиков посвящен отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Через неделю, ссылаясь на данные разведки, премьер-министр Тереза Мэй назвала власти России ответственными за покушение на Скрипалей с использованием химического оружия. Она заявила, что при отравлении бывшего офицера ГРУ и его дочери использовался яд семейства «Новичок», который разрабатывался в СССР в 1980-х годах.