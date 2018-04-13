Соболенко в паре с Лапко победила в 1-м круге на турнире в Лугано 13.04.2018, 7:41

Арина Соболенко

В одиночном разряде Арина Соболенко вышла после победы в 3-й круг турнира.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (№ 61 рейтинга WTA) вышла в 3-й круг одиночного разряда на турнире в Лугано с призовым фондом 226 750 долларов, сообщает tut.by.

В матче 2-го круга Арина Соболенко уверенно обыграла словенскую спортсменку Полону Херцог (№ 80) — 6:3, 6:1. Поединок продолжался 63 минуты.

В парном разряде турнира в Лугано Арина Соболенко вместе с другой белоруской Верой Лапко в матче 1-го круга обыграли германский дуэт Карина Виттхефт / Мона Бартель — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 60 минут.

Ранее Вера Лапко (№ 130 рейтинга WTA) оформила выход во 2-й круг основной сетки турнира в Лугано, обыграв 28-ю ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии — 3:6, 6:4, 6:3. В поединке 2-го круга Вера Лапко сыграет с Данкой Ковинич из Черногории (№ 124), которая одолела швейцарку Викторию Голубич (№ 107) — 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. Отметим, что Вера Лапко стартовала на турнире в Лугано с квалификационной стадии, на пути в основную сетку одолев 17-летнюю швейцарку Симону Вальтерт (№ 481) — 6:2, 6:0 и турецкую теннисистку Чаглу Бююкакчай (№ 164) — 6:2, 6:4.

1-й круг основной сетки турнира в Лугано успешно преодолела также белоруска Александра Саснович (№ 49). Во 2-м раунде ее соперницей станет бельгийка Кирстен Флипкенс (№ 74).

В парном разряде турнира в Лугано Александра Саснович вместе с румынкой Михаэлой Бузарнеску уступили на старте тандему Ксения Кнолл (Швейцария) / Моника Адамчак (Австралия) — 6:1, 3:6, 7:10.