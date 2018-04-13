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Как купить подержанную иномарку из США и не попасть впросак

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  • 13.04.2018, 7:57

Полезные советы для тех, кто решил приобрести автомобиль из-за океана.

Белорусы продолжают покупать закупают автомобили из-за границы.

В частности, все более популярным становиться пригон автомобиля из-за океана, в основном, это машины представленные на американских аукционах, пишет autonews.ua.

Например, популярностью пользуются такие аукционы как IAA-Insurance Auto Auctions и Copart. Если вы решили заказать себе автомобиль на аукционе из США воспользуйтесь советами которые уберегут вас от незапланированных затрат:

Предпочтительней покупать автомобиль от страховых компаний, т.к. что делал с автомобилем перекупщик узнать очень сложно.

Всегда проверяйте выбранный автомобиль как минимум по системе carfax.

Если есть возможность, полезным будет заказать осмотр авто экспертом с детальным отчетом.

Также осмотреть авто может ваш друг или знакомый если такой есть поблизости.

Предпочтение стоит отдавать автомобилям которые подходят для продажи в Калифорнии, именно для этих машин легче всего получить сертификаты соответствия, которые необходимы для постановки авто на учет.

Изучайте историю выбранного авто всеми доступными методами, в этом вам помогут сайты:

http://epicvin.com/

https://poctra.com

http://autoastat.com


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