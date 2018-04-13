«Страной правит хунта»: 23 года назад депутаты Верховного Совета встали на защиту Конституции 1 13.04.2018, 7:59

Объявивших голодовку политиков избили и силой вывели из парламента.

В ночь на 12 апреля 1995 года сотрудники спецслужб жестоко избили депутатов оппозиции прямо в зале заседаний белорусского парламента.

Депутаты Верховного Совета 12 созыва объявили голодовку в знак протеста против рефернедума по изменению Конституции, на проведении которого настаивал Лукашенко. На него выносились вопросы о возвращении советской символики, придании русскому языку статуса государственного, интеграции с Россией. Также Лукашенко получал право роспуска парламента.

Референдум был запланирован на 14 мая 1995 года.

В голодовке, которая была объявлена 11 апреля, приняли участие 19 депутатов — представителей партий БНФ и БСДГ. Они остались ночевать в здании парламента.

Ночью под предлогом того, что было сообщение о минировании, в зал заседаний был введен ОМОН и сотрудники службы безопасности Лукашенко, которые избили депутатов и выдворили их из здания. Следствие по делу зафиксировало наличие у участников голодовки множество телесных повреждений. Лукашенко заявил, что он лично отдал приказ о выдворении участников голодовки.

Республиканская прокуратура возбудила уголовное дело по заявлению группы депутатов об избиении их сотрудниками спецслужб, однако вскоре оно было приостановлено.

Вот как описывает события той ночи экс-депутат Верховного Совета Лявон Борщевский:

- Около трех часов ночи меня и других разбудил резкий крик депутата Валентина Голубева, который перед этим приоткрыл двери в фойе: "Военные с автоматами и в масках!". Мы быстро повскакивали и расселись в ложе, где обычно сидят члены Президиума Верховного Совета. Валентин сказал нам, что в фойе, выстроившись несколькими шеренгами, стоят военные в форме, с оружием, в масках с противогазами: всего "человек пятьсот или шестьсот". На балконах зала заседаний снова появились люди с видеокамерами (как минимум двое). Тут уже ни у кого не было сомнений, что нас будут удалять из зала. Потому мы быстро договорились: будем сопротивляться, схватившись друг за друга, а если им удастся разорвать нашу цепь, начнем срывать с них маски и цепляться – сколько хватит сил – за столы и кресла. Только мы успели это обговорить, как в зале загорелся свет и из всех пяти дверей к нам бросились - люди в черных, спортивного типа, костюмах, противогазах (для чего они им были нужны, не понимаю и сегодня). Послышались крики…

Люди в черном мгновенно закрутили мне руки за спину, причем так, что мой подбородок оказался ниже колен. Меня потянули полукругом поперечного прохода, который шел вдоль заднего ряда депутатских кресел. Возле кресел цепочкой стояли военные в камуфляже и полной амуниции, и каждый из них старался ботинком попасть мне в лицо. Много кому это удавалось, с разбитого лица шла кровь, и – честно скажу – в ту минуту я уже расcтался с жизнью. "Значит, - проскочила мысль, - все тормоза отключены, а если так можно избивать депутата, так потом должны убить, чтоб никому не рассказал…"

Позже Лукашенко заявил, что он лично отдал приказ об "эвакуации депутатов" из здания.

Сами участники голодовки называли избиение и вывоз депутатов из парламента "государственным переворотом" (Юрий Беленький), "сворачиванием конституционного процесса" (Валентин Голубев), "формированием антибелорусской диктатуры" (Зенон Позняк).

Писатель Василь Быков сразу после событий 11-12 апреля 1995 года заявил, что страной "правит президентская хунта": "Уже ясно, что в Беларуси не будет парламента, не будет демократичных выборов, исчезнут остатки свободной прессы".