Государство слило бывший завод Муравьева с Гродненским стеклозаводом 13.04.2018, 8:17

«Елизово» официально сменило владельца.

Гродненский стеклозавод приобрел на торгах имущественный комплекс белорусско-австрийской компании «Стеклозавод «Елизово» за 36,15 млн рублей в рамках открытой процедуры банкротства. Данную информацию tut.by подтвердил антикризисный управляющий «Елизово» Николай Шевкунов.

Гродненский стеклозавод выкупил здания общей площадью 44,908 тыс. кв. м, оборудование, сырье и продукцию завода в Могилевской области.

По словам Шевкунова, заводом интересовались четыре компании. «На торгах 11 апреля Гродненский стеклозавод оказался единственных покупателем», — сказал он. В таком случае, в соответствии с законодательством, компания имела право приобрести имущество, стоимость которого увеличивается на 5%. Начальная цена имущественного комплекса была 35,15 млн рублей.

Стоит сказать, что ранее имущественный комплекс «Елизово» можно было приобрести дешевле. «Вероятно, у Гродненского стеклозавода только сейчас появилась возможность для покупки», — предполагает Николай Шевкунов.

Подконтрольный государству Гродненский стеклозавод для данной сделки привлек кредит Беларусбанка, подтвердили на предприятии. Этот же госбанк являлся крупнейшим кредитором «Елизово». Сопоставимы ли эти суммы, узнать не удалось.

В настоящее время завершается процедура включения стеклозавода в Могилевской области в состав ОАО «Гродненский стеклозавод».

В 2015 году Гродненскому стеклозаводу была оказана господдержка в виде уплаты за счет бюджета процентов за пользование банковскими кредитами.

Высвобождаемые средства завод направил на пополнение собственных оборотных средств. Данные меры позволили предприятию выйти на рентабельную работу. «Завод завершил 2017 год довольно успешно — с рентабельностью 8%», — сказала представитель Гродненского стеклозавода.

Новым бизнес-планом гродненской компании предусматривалось расширение производственных площадей. Поэтому возможность покупки завода в Елизово укладывается в стратегию предприятия, пояснили на Гродненском стеклозаводе.

Гродненский стеклозавод производит тару из зеленого стекла, армированное и узорчатое стекло, эксклюзивную тару. «Елизово» занимается выпуском стеклянных банок и бутылок.

Суд признал СЗАО «Стеклозавод «Елизово» банкротом в январе 2016 года. На предприятии открыли конкурсное производство, а затем — ликвидационное: долги превышали стоимость стеклозавода в два раза. С тех пор имущество предприятия неоднократно выставлялось на аукцион, однако ввиду отсутствия реального покупателя торги каждый раз признавались несостоявшимися.

«Стеклозавод «Елизово» — белорусско-австрийское предприятие. Акционерами компании являются австрийская Foton GmbH (ранее ATEC Holding GmbH) — 65% акций, и Государственный комитет по имуществу Беларуси (35%). Компанию контролировал известный белорусский бизнесмен Александр Муравьев, который был в прошлом году осужден по делу «Мотовело».

Ликвидационное производство СЗАО «Стеклозавод «Елизово» должно быть завершено в конце июня текущего года.