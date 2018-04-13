В африканском городе нашли загадочные каменные таблички 13.04.2018, 8:26

Возраст табличек из Судана оценивают в 2700 лет.

В «городе мертвых» в Судане исследователи нашли большой массив каменных табличек, возраст которых оцениваются в 2700 лет. Надписи на них сделаны на мероитском языке, который лишь частично расшифрован, рассказывает (Live Science https://www.livescience.com/62272-oldest-meroe-inscriptions-sudan-africa.html).

Одной из значительных находок стала часовня с изображением Маат — древнеегипетской богини истины, справедливости, закона и миропорядка. Стела с ее изображением датируется II веком н.э. и является первым известным сохранившимся изображением богини, где она показана с африканскими чертами лица.

Находки обнаружили в археологической зоне Седеинга, которая находится на западном берегу Нила недалеко от границы Судана с Египтом. С VII века до н.э. по IV век н.э. на этом месте располагался «город мертвых» — крупный некрополь древних городов Напата и Мероэ, которые были центрами Мероитского царства.

Об этих культурах известно очень мало. На некрополе площадью в 25 гектаров сохранились следы по меньшей мере 80 кирпичных пирамид и 100 гробниц — в основном руины. На гробницах, перемычках и стелах сохранились надписи на мероитском языке — эта коллекция стала самой большой на данный момент «библиотекой» исчезнувшего языка.

Фото: Vincent Francigny / Sedeinga archaeological mission

Фото: Vincent Francigny / Sedeinga archaeological mission

Фото: Vincent Francigny / Sedeinga archaeological mission

Мероитское письмо — древнейшее в странах к югу от Сахары. Оно до сих пор не расшифровано до конца.

«Погребальные тексты с небольшим количеством вариаций довольно хорошо известны и могут быть переведены почти полностью, — рассказал Live Science Винсент Францини, участник археологической миссии Седеинга. — Однако другие категории текстов часто остаются неясными. Поэтому каждый новый текст важен, так как он может пролить свет на что-то новое».