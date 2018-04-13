Дерипаска и миллиарды: какие сделки могут сорваться из-за санкций США 13.04.2018, 8:39

Новые американские санкции беспрецедентны по своей жесткости.

Резиденты США не имеют права вести дела с фигурантами списка минфина США (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN), граждане других стран тоже рискуют нажить неприятности и попасть под санкции за бизнес-контакты с ними. Американцы и их партнеры должны прекратить все коммерческие взаимоотношения с фигурантами списка (24 человека и 15 компаний) до 5 июня, однако для структур Олега Дерипаски было сделано исключение — избавиться от ценных бумаг и долговых обязательств En+ Group, UC Rusal и группы ГАЗ необходимо еще раньше — до 7 мая, пишет «Форбс».

Состояние Дерипаски стремительно сокращается, от него отвернулся бывший партнер Glencore, иностранцы покидают советы директоров его компаний, товарные биржи Лондона и Нью-Йорка отказываются от торгов алюминием UC Rusal. Само упоминание его имени может сорвать целый ряд сделок. В частности, под угрозой может оказаться продаже банка «Возрождение» братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, для которой Банк России установил крайний срок до 4 июня. Главным претендентом на банк остается фонд Bonum Capital, который связывают с сенатором Сулейманом Керимовым, также попавшим под санкции. Керимов не только является клиентом Bonum Capital, как писал Forbes. Бывший топ-менеджер «Нафта-Москва» Мурат Алиев владеет 99% в российском подразделении Bonum Capital, он же в марте возглавил совет директоров «Возрождения».

Банк с проблемой

Как выяснил РБК, Bonum Capital связан и с Дерипаской — год назад фонд выкупил у миллиардера потенциальные финансовые требования к бывшему партнеру миллиардера Михаилу Черному, стоявшему у истоков UC Rusal. Речь идет о кредитном соглашении между Дерипаской и бизнесменом Александром Гликладом. Основной владелец UC Rusal еще в 2000-х через структуру Moquinon одолжил Гликладу $5 млн под 10% годовых, которые тому потребовались для судебного разбирательства с Черным в Нью-Йорке. В 2015 году американский суд встал на сторону Гликлада. К началу 2017 года Черной должен был по этому решению выплатить оппоненту больше $450 млн. Но в соглашении с Дерипаской говорилось, что, если Черной и Гликлад договорятся о внесудебном урегулировании, Moquinon вправе заплатить последнему сумму мирового соглашения и забрать у него право требования к Черному. Мировое соглашение было достигнуто. В феврале 2017 года Moquinon, которая формально уже не связана с Дерипаской и сама судится с Гликладом, продала кредитное соглашение Bonum Capital.

Связи с Дерипаской, как указывает РБК, могут помешать Bonum Capital выкупить «Возрождение». На сегодняшний день капитализация банка составляет 8,33 млрд рублей (примерно $133 млн), что составляет примерно треть капитала. Впрочем, ранее источник «Коммерсанта» сообщал, что у братьев Ананьевых есть долг перед Керимовым, и банк может быть выкуплен за символическую плату в 1 рубль. Потом, как говорил источник, банк может быть перепродан стратегическому инвестору. Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов согласен, что сделка по приобретению «Возрождения», если за ней стоит Керимов, действительно, выглядит сомнительной: «И санкции тут не причем. Просто государственный регулятор в виде Центрального банка вряд ли даст согласие на ее совершение, тем более, учитывая то обстоятельство, что расследование в отношении российского миллиардера на территории Франции еще не окончено».

Конфликтный никель

Напрямую с Дерипаской связана другая сделка: выкуп вместе с Владимиром Потанинымдоли Романа Абрамовича и его партнеров в ГМК «Норильский никель». После разбирательств в Высоком суде Лондона в марте стороны договорились, что выкупят примерно 4,2% ГМК у Абрамовича. Потанин свою часть сделки выполнил, купив 2,1% «Норникеля». Исходя из того, что ранее он предлагал бывшему губернатору Чукотки $1,47 млрд за весь пакет, сумма сделки могла составить $770 млн. Рыночная стоимость 2%-ого пакета на момент соглашения в Лондоне составляла $640 млн, сегодня — $510 млн. В этом диапазоне должны находиться и затраты UC Rusal, но санкции сделали эту сделку невозможной, как сообщил со ссылкой на два источника Bloomberg. Источники издания также сообщили, что застопорились переговоры по более масштабной сделке — выкупу «Интерросом» Потанина и UC Rusal долей друг друга (30,4%, и 27,8% соответственно) в «Норникеле».

Ранее сумма, которую должна была привлечь каждая из сторон, чтобы завершить давний конфликт, оценивалась в $15 млрд. Сейчас для UC Rusal эти цифры выглядят неподъемными, а «Интеррос» скован запретом на любые транзакции с компаниями Дерипаски.

Сергей Варламов полагает, что Олег Дерипаска, скорее всего, откажется от увеличения доли в ГМК «Норильский никель» через выкуп пакета у структур Абрамовича: «Даже до введения последних санкций приобретение пакета акций компанией UC Rusal выглядело сомнительно. Тому свидетельство — попытка заблокировать сделку по отчуждению акций в пользу «Интерроса» через Высокий суд города Лондона, в котором более убедительной выглядит позиция Владимира Потанина».

Роковое золото

Под вопросом может оказаться и сделка, которую планировала провести «Ренова» Виктора Вексельберга, также попавшего под санкции. В прошлом году появилась информация о том, что Вексельберг готов продать золотодобывающей компании GV Gold (ПАО «Высочайший») свои добывающие активы. В феврале 2018 года GV Gold получила одобрение ФАС на покупку платиновых активов «Реновы» (100% ООО «УралПлатина Холдинг» и прав управления АО «Корякгеолдобыча») на Камчатке. По словам источников «Коммерсанта», было получено соглашение и на покупку компании «Золото Камчатки». Сумма потенциальной сделки оценивалась более чем в $500 млн. Остаются ли договоренности между партнерами в силе — неизвестно. В GV Gold на запрос Forbes не ответили.

По мнению Варламова из адвокатского бюро «Деловой фарватер», сделку с «Реновой» санкции наоборот могут ускорить — учитывая, что Вексельберг давно искал покупателя на золотодобывающие активы (в декабре 2017 года «Ренова» продала 22,42% в компании Petropavlovsk, контроль над которой получила в результате корпоративного конфликта — Forbes).

Говорить о том, что лица, попавшие под санкции, не смогут провести никакие сделки, нельзя, считает эксперт по санкциям Сергей Гландин. Однако, по его словам, значительно увеличиваются риски для посредников — юристов и брокеров, которые их будут сопровождать.