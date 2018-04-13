«По богатому»: интерьеры белорусов, которые не смогли сдержать фантазию 6 13.04.2018, 8:51

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Вид на «элитную недвижимость» изнутри.

Посмотреть, как обустраивают жилье те, у кого хватает денег на дизайнера, можно в риелторских базах, где это самое жилье выставлено на продажу. REALTY.TUT.BY выбрал самые яркие варианты.

В агрогородке Колодищи

Дизайнерский проект дома выполнен в мастерской Александра Бородина, полностью мебелирован, рассказывается в объявлении. Коттедж оборудован всем необходимым для современной и красивой жизни за городом. Площадь дома — 234 квадратных метра. В нем два уровня, три спальни, гостиная с камином, кабинет, зимний сад, два санузла, творческая мастерская. Цена — 499,9 тысячи долларов.

«Двушка» на Скрыганова, 4

Площадь этой квартиры всего 53 квадратных метра, но дизайнер приложил все усилия, чтобы вместить в маленькое пространство все пожелания заказчика, вплоть до сауны. Акценты в виде золотых рам, серебряного столового гарнитура говорят о том, что здесь любят роскошь.

Квартира продается. Цена — 160 тысяч долларов, по 3008 за квадратный метр.

Двухуровневая на Димитрова, 5

Жилье расположено в клубном доме на 4−5-м этажах. Площадь квартиры — 249 квадратных метров. В ней четыре комнаты, три санузла, камин. В объявлении ничего не говорится о дизайнерской работе, но рука мастера чувствуется не только в мелочах в виде крошечных статуэток, но и в организации всего пространства в целом. В одной из ванных комнат оригинально подошли к размещению детской ванночки — благо, площадь позволяет.

Жилье продается с мебелью. Цена — 800 тысяч долларов, 3212 за квадратный метр.

Трехкомнатная на Независимости, 168

Интерьер квартиры площадью 120 квадратных метров создавался при помощи дизайнера. «В квартире сделан дизайнерский ремонт с ручной художественной росписью стен и уникальными фресками, выполненными известными белорусскими мастерами», — рекламируется жилье. То есть квартира для истинных ценителей.

Цена — 340 тысяч долларов, по 2824 за квадратный метр.

Трешка на Грибоедова, 10

Квартира площадью 143 квадратных метра расположена в кирпичном доме 2000 года постройки. По тем временам такой ремонт считался сногсшибательным: плитка в гостиной, объемные потолки… Квартиру продают за 330 тысяч долларов, по 2308 за квадратный метр. В стоимость входит машино-место в подземном паркинге.

Студия на Пионерской, 5

Трехкомнатная квартира в объявлении подается как дизайнерская. Но оно и так заметно, особенно по организации и оформлению TV-зоны в гостиной, а также ванной комнаты.

Площадь квартиры — 115 квадратных метров. Цена — 320 тысяч долларов, по 2790 за квадратный метр.

Трехуровневая квартира на Москвина, 8

Квартира площадью 419 квадратных метров, с четырьмя санузлами и тремя лоджиями. Дом был построен в 2003 году. В интерьере — все дизайнерские тренды начала 2000-х. Продается квартира за 500 тысяч долларов, по 1192 за квадратный метр.

В стиле Мэрилин Монро

Интерьер и меблировка коттеджа в деревне Цнянка «выдержаны в стиле Америки 1950-х годов и известной киноактрисы Мэрилин Монро», говорится в объявлении. Об этом и правда несложно догадаться хотя бы потому, что в доме много портретов киноактрисы.

Дом площадью 365 квадратных метров продают за 480 тысяч долларов.