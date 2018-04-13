В центре Киева из гранатомета обстреляли здание строительной компании 1 13.04.2018, 8:53

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Фото: Богдан Кутєпов/ Громадське

Инцидент произошел примерно в километре от зданий Верховной рады и правительства страны.

Около двух часов ночи в полицию поступило сообщение о взрывах. Как оказалось, в центре Киева неизвестные обстреляли из ручного противотанкового гранатомета здание строительной компании «Киевгорстроя», сообщает hromadske.ua.

По информации телеканала, взрывом повреждены входная группа отдела продаж строительной организации, а также фасад находящегося рядом ресторана. На месте происшествия обнаружен тубус от гранатомета, с которого злоумышленники, предварительно, спилили серийные номера, поэтому его происхождение установить невозможно.

О возможных пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел примерно в километре от зданий Верховной рады и правительства страны, на месте работают несколько нарядов полиции и криминалисты.

Правоохранительные органы Киева пока официально не прокомментировали происшествие.