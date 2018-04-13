Работяга в стране тунеядцев 12 Ирина Халип

13.04.2018, 9:28

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Ирина Халип

Хватит врать, будто государство за что-то платит.

Всякий раз, когда Александр Лукашенко начинает рассуждать о тунеядцах, я понимаю, что он все-таки живет не в Беларуси, а в какой-то-другой стране. Эта страна, конечно, прекрасна. Каждое утро там начинается с того, что сам Лукашенко, его администрация в полном составе и чиновники всех уровней в шесть утра бредут, невыспавшиеся, в шахты рубать уголек для страны, в горячие цеха заводов, на стройки родных городов. Представляю себе, как Кочанова и Щеткина перебрасывают друг другу кирпичи, будто в кинохронике послевоенного Минска, а их суровая бригадирша Наденька Котковец, задорно повязав косынку, командует: «Хаацичэски кидать надо, я кому сказала!» Вечером все они возвращаются в свои общаги и падают замертво после четырнадцатичасовой смены.

А в это самое время полмиллиона тунеядцев просыпаются к полудню в своих особняках, надевают шелковые халаты и пьют кофе с круассаном и утренней газетой. Их одолевает невыносимая праздность. После кофе, сигары, джакузи и пасьянса они начинают думать, чем бы заняться. Может, в поликлинику сходить на диспансеризацию? Или в университет поступить, второе или третье высшее получить? Или просто халявное электричество пожечь, полную иллюминацию устроить? Чем-то же нужно занять время, пока государственные чиновники в поте лица от зари до зари добывают уголь, шлифуют детали и строят дома, чтобы у них, тунеядцев, все было бесплатным.

Как сказал намедни главный чиновничий бригадир, которого все эти трудяги называют просто Рыгорычем, как и положено в рабочем коллективе, «болтаются, а за наш счет получили образование, лечатся, пользуются услугами ЖКХ, их дети ходят в сады, школы, мы же за них платим». В той далекой стране, о которой говорит бригадир, так и есть. Только та страна существует исключительно в его воображении – с толпами тунеядцев, которые только тем и занимаются, что учатся и лечатся. Ах да, еще воду из-под крана бесплатно пьют, ироды.

Иногда, когда Лукашенко приходит в сознание и обнаруживает на себе не промасленную рабочую робу, а Brioni, он на секунду вспоминает, что есть такая страна – Беларусь. Но ненадолго. И не до конца. Толпы тунеядцев в шелковых халатах из той идеальной страны приходят с ним сюда. И в эти редкие мгновения он думает: нет, все-таки нужно с них слупить по гамбургскому счету! Пусть платят и за обучение, и за лечение, и за ЖКХ в полном объеме.

И тут же соображает, что человека, который вообще ничего не должен государству, в рабство уже никак не обратить. Кто платит – тот заказывает музыку. Так что нужно держать белорусов на коротком поводке бесплатной медицины и образования, чтобы оставалась возможность их унижать. Ни в коем случае не дать почувствовать себя людьми. И тогда он командует выбравшимся вместе с ним из горячих цехов идеальной страны чиновникам: никаких частников, никаких денег, всех привязать к бесплатному, пусть остаются рабами.

Костьми лягте, постановлений и законов нафигачьте столько, чтобы в стране не было ни частных больниц, ни частных роддомов. Парочка школ может быть – нам же наших детей и внуков тоже куда-то пристраивать нужно. Но не больше, чем четыре школы на двухмиллионный Минск, и те подальше от центра. И по каждому поводу требовать справку. Ни шагу без справки! А за справкой в поликлинику пусть идет, падла. Там ему пусть скажут: ты, мерзавец, давно у нас не был, так что становись в очередь и проходи диспансеризацию. На бюджетное отделение универа поступил, скотина талантливая?

Пусть по распределению все до копеечки отработает! На платное поступил, вырваться из-под государственной опеки захотел? А за справочкой-то все равно в государственную поликлинику придет, и вот там ему напомнят, кто он есть на самом деле. А через несколько десятков лет и в собес притащится – тут-то мы и позабавимся!

Так что хватит врать, будто государство за что-то там платит. Оно просто изо всех сил удерживает человека в гнусной матрице якобы бесплатных образования и медицины, присыпанных неустанной государственной заботой, чтобы ни в коем случае белорус не почувствовал себя свободным. Районная поликлиника лучше, чем тюрьма, напомнит гражданину, что он в этой стране никто и звать его никак. И власть сама делает все, чтобы эта система продолжала работать. Других возможностей регулярно окунать белорусов в дерьмо у государства нет. Во всем остальном они уже давно от него не зависят.

А потом снова сгущаются сумерки, наступает ночь и час быка, и бригадир уходит в ночной туман, в ночную смену. Он знает, что должен обеспечить этим негодяям-тунеядцам сладкую жизнь. Потому что иначе совесть не позволяет. В тумане маячат Макей в спецовке и Кочанова в синем рабочем халате. Хорошо, когда есть на кого опереться.

Ирина Халип, специально для Сharter97.org