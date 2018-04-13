В Беларуси предлагают запретить торговлю в электричках 7 13.04.2018, 9:26

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С инициативой выступило Министерство транспорта.

В Беларуси предлагают запретить разносную торговлю продуктами питания, иными товарами в поездах региональных линий экономкласса и городских линий. Это предусмотрено проектом постановления о внесении дополнений и изменений в Устав железнодорожного транспорта общего пользования, который размещен на сайте Министерства транспорта и коммуникаций для общественного обсуждения, сообщает БелТА.

Также в документе идет речь о возможности возобновления утерянных (украденных) проездных документов (билетов), оформленных на основании предоставленных пассажиром сведений о документе, удостоверяющем личность. Предлагается исключить норму отправляемых поездами пассажиров, при которой осуществляется открытие билетных касс.

Нововведения касаются и особенностей организации перевозки грузов в вагонах, контейнерах грузоотправителей и грузополучателей, условий согласования заявок на перевозку грузов, механизма определения перевозчиком перспективной потребности в железнодорожном подвижном составе и др. Высказать предложения по проекту постановления Совета Министров "О внесении дополнений и изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 августа 1999 года №1196" можно до 19 апреля.